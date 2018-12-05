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Экономика
05.12.2018
Алексей Алексеев, Завтра твоей страны
Почему Румас повторяет ошибки предшественников?

Правительство понимает, что господдержка убыточных предприятий пагубно сказывается на состоянии всей экономики, но в нынешних условиях не может от нее отказаться.

На совещании, посвященном повышению эффективности госпредприятий, Александр Лукашенко в очередной раз раскритиковал премьер-министра Сергея Румаса и его подчиненных. На этот раз правительству, которое считается самым рыночным по составу, досталось за абсолютно нерыночные инициативы. В частности, оно предлагало выделить 0,5 млрд рублей господдержки предприятиям, обслуживающим АПК, ввести членов Совмина в состав наблюдательных советов и советов директоров предприятий, увеличить уставной фонд Слуцкого дрожжевого комбината, работающего с рентабельностью минус 112%, выделить из бюджета 98 млн евро ОАО «Сукно».

Лукашенко же выступил резко против вливания очередных дотаций в убыточные предприятия, заявив, что это будет сделано только в крайнем случае.

По мнению опрошенных экспертов, опрошенных Завтра твоей страны, такое развитие событий вполне закономерно.

— Сегодня всем, в том числе и Лукашенко, очевидно, что и дальше поддерживать госпредприятия, которые из года в год показывают убытки, больше нельзя, — говорит доктор экономических наук Борис Желиба.

По его словам, это слишком пагубно сказывается на состоянии всей экономики. Такая система тянет вниз прибыльные производства, за счет которых дотируются убыточные, лишая стимула выходить на большую прибыль, потому что она все равно будет перераспределена неэффективным предприятиям. А они также мало заинтересованы в сокращении издержек. Ведь с их сокращением сократятся и дотации. Кроме того, такая модель экономики неприемлема для международных кредиторов: сокращение госдотаций неэффективных госпредприятий является одним из основных условий предоставления новых кредитов и займов.

Это прекрасно понимают и в правительстве, однако фактически сделать с этим ничего не могут, считают эксперты.

— Нынешнее правительство такое же слабое и несамостоятельное, как и предыдущие. Оно боится собственной тени и не способно сказать Лукашенко, что нужно делать, чтобы исправить ситуацию, поэтому предлагает старые проверенные «решения», — считает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

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