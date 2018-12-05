Разговорчики в сети: «Чужая семья — потемки»

Форумчане обсуждают рейтинг доверия россиян к Лукашенко, который за восемь лет вырос в четыре раза.

Ранее такие данные были опубликованы в ежегодном опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Байнет отреагировал. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Вераць у сваю ж казкуТВ.ру».

«Чужая семья — потемки».

«Неправильный рейтинг... Часто бываю в России: россияне не сильно впечатлены действиями белорусского президента, главные претензии — это стремление Беларуси усидеть на двух стульях, заискивание перед Западом, боязнь поддержать Россию в международных структурах, претензии к России, что она постоянно что-то должна Беларуси».

«Полагаю, что для многих россиян честные цифры будут большим сюрпризом».

«Отдам бесплатно, если россияне так его хотят. Не благодарите».

«Готов даже доплатить».

«А я могу еще и бантик красивый завязать с наилучшими пожеланиями».