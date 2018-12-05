Рейтинг доверия россиян Лукашенко за восемь лет вырос в четыре раза

Такие данные содержатся в ежегодном опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Опрос ВЦИОМ о том, как россияне оценивают успешность стран СНГ, какую из них хотели бы видеть партнером России, где лучше всего обеспечены права русскоязычного населения, кому из лидеров государств оказывают наибольшее доверие, проводился в ноябре в виде телефонного интервью.

Согласно данным, традиционно пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян среди стран-членов СНГ Беларусь и Казахстан. Эти государства считаются самыми стабильными и успешными: Беларусь таковой называют 68% (максимум был в 2015 году — 72%), Казахстан — 52% (исторический максимум за все годы измерений). Далее с большим отрывом в рейтинге следуют Азербайджан (16% — это максимальное значение за восемь лет), Армения (14%), Грузия (12%), Узбекистан (10%). На последнем месте здесь Украина — у нее 2%.

Как и прежде, Беларусь (60%) и Казахстан (47%) россияне называют главными партнерами России на мировой арене (из представленного списка). Традиционно более положительное отношение к этим странам выказывают представители старших поколений, нежели молодежь. Наименьший показатель обоих рейтингов на фоне остальных у Украины — 1%.

Согласно данным опроса, права русскоязычного населения в наибольшей степени обеспечены в Беларуси (66%) и Казахстане (31%). Заметно реже в этом вопросе респонденты отмечают другие страны СНГ: Армению (12%), Узбекистан (7%), Азербайджан и Грузию (по 5%).

В «народном рейтинге» доверия к главам государств-членов Содружества первую и вторую строчки занимают президенты Беларуси и Казахстана. Причем интересно, что рейтинг Александра Лукашенко за 8 лет проведения опроса вырос в четыре раза с 16% в 2010 году до 65% в 2018 году. А вот сильнее всего упал рейтинг доверия Петру Порошенко — с 17% — до 1%.

Нурсултану Назарбаеву, который на втором месте в рейтинге, доверяет 49% опрошенных. Другим главам государств выказывают доверие от 1% до 14% опрошенных: президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву (14%), Армении — Армену Саркисяну (8%), Молдовы — Игорю Додону (7%), Узбекистана — Шавкату Мирзиееву (6%), Туркменистана — Гурбангулы Бердымухаммедову и Грузии — Георгию Маргвелашвили (по 4%), Кыргызстана — Сооронбаю Жээнбекову и Таджикистана — Эмомали Рахмону (по 3%), Украины — Петру Порошенко (1%).

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