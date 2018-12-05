Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Почему Румас повторяет ошибки предшественников?
Рейтинг доверия россиян Лукашенко за восемь лет вырос в четыре раза
В телеге сегодня. Сурков сменил кобуру на трость
На «Новы час» зноў падалі ў суд
Обложка дня. Мир 2019-го
«Я таксама павінен». Вслед за Румасом по-белорусски выступил министр спорта
Лукашенко рассказал, как он помогал «яйцеголовым»
Арестован предполагаемый главарь «Коза ностры», который «падал с облака»
Румас выступил на белорусском языке
Как Беларусь оказалась в лидерах по темпам роста ВИЧ в Европе
Нюанс, придававший оттенок анекдотичности пафосу беседы Лукашенко и Брилева
Толпа минчан собралась в очереди за дешевой пиццей
Темнокожего беженца со знанием английского устроили на работу в Бресте дворником. Фотофакт
В Шкловском районе разработали туристический маршрут по биографии Лукашенко
Латвия рассекречивает архивы КГБ и компартии: рассказываем, что там хранится
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Могилевщина: «Что-то неладное происходит в этом году с учителями средних школ»
Помогли Александру Григорьевичу и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
Поротников: «Смешит страх белорусских силовиков перед подчинением гражданским руководителям»
5 советов «тунеядцам» от юриста

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Названы самые дешевые супермаркеты Литвы
Лукашенко поздравил грузин с тем, чего никогда бы не пожелал белорусам
Маргелов: «Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах»
Сколько белорусов уехало на ПМЖ в 2018-м
Плюсы і мінусы абуджанага бязвізам горада на захадзе Беларусі
Виктор Малишевский: «И только тунеядцев в этой стране стало больше»
Стало известно, сколько белорусов попало в «базу тунеядцев»
Выпал из обоймы – пеняй на себя: отставных чиновников лишили «лечкомиссии»
Латынина: «Как мочевой пузырь выделяет мочу, так клептократия выделяет Рогозина»
6 фактов о набирающем силу бизнесмене Зайцеве, работавшем когда-то в правительстве
Безобразники государственного масштаба
«Сразу два «еще никогда». В стране осмысливают встречу Лукашенко с 20-летней спортсменкой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Пятьдесят оттенков желтого. Все о массовых протестах во Франции
Прощание с президентом
Знакомьтесь – Даниэлла Пик, жена Квентина Тарантино
Авария на аварии: что происходило на белорусских дорогах в первый день зимы
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
05.12.2018
TUT.BY
Рейтинг доверия россиян Лукашенко за восемь лет вырос в четыре раза

Такие данные содержатся в ежегодном опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Опрос ВЦИОМ о том, как россияне оценивают успешность стран СНГ, какую из них хотели бы видеть партнером России, где лучше всего обеспечены права русскоязычного населения, кому из лидеров государств оказывают наибольшее доверие, проводился в ноябре в виде телефонного интервью.

Согласно данным, традиционно пользуются наибольшей симпатией и поддержкой россиян среди стран-членов СНГ Беларусь и Казахстан. Эти государства считаются самыми стабильными и успешными: Беларусь таковой называют 68% (максимум был в 2015 году — 72%), Казахстан — 52% (исторический максимум за все годы измерений). Далее с большим отрывом в рейтинге следуют Азербайджан (16% — это максимальное значение за восемь лет), Армения (14%), Грузия (12%), Узбекистан (10%). На последнем месте здесь Украина — у нее 2%.

Как и прежде, Беларусь (60%) и Казахстан (47%) россияне называют главными партнерами России на мировой арене (из представленного списка). Традиционно более положительное отношение к этим странам выказывают представители старших поколений, нежели молодежь. Наименьший показатель обоих рейтингов на фоне остальных у Украины — 1%.

Согласно данным опроса, права русскоязычного населения в наибольшей степени обеспечены в Беларуси (66%) и Казахстане (31%). Заметно реже в этом вопросе респонденты отмечают другие страны СНГ: Армению (12%), Узбекистан (7%), Азербайджан и Грузию (по 5%).

В «народном рейтинге» доверия к главам государств-членов Содружества первую и вторую строчки занимают президенты Беларуси и Казахстана. Причем интересно, что рейтинг Александра Лукашенко за 8 лет проведения опроса вырос в четыре раза с 16% в 2010 году до 65% в 2018 году. А вот сильнее всего упал рейтинг доверия Петру Порошенко — с 17% — до 1%.

Нурсултану Назарбаеву, который на втором месте в рейтинге, доверяет 49% опрошенных. Другим главам государств выказывают доверие от 1% до 14% опрошенных: президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву (14%), Армении — Армену Саркисяну (8%), Молдовы — Игорю Додону (7%), Узбекистана — Шавкату Мирзиееву (6%), Туркменистана — Гурбангулы Бердымухаммедову и Грузии — Георгию Маргвелашвили (по 4%), Кыргызстана — Сооронбаю Жээнбекову и Таджикистана — Эмомали Рахмону (по 3%), Украины — Петру Порошенко (1%).

Разговорчики в сети: «Чужая семья — потемки»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:7)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY