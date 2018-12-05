В телеге сегодня. Сурков сменил кобуру на трость

Telegram-канал «Небожена» опубликовал свежее фото помощника президента России.

Владислав Сурков, которого называют «главным куратором сепаратистских территорий», на одном из приемов передвигается, опираясь на трость. «Готова поспорить, что таким вы Суркова еще не видели. Новый образ или подагра?», — комментирует снимок автор канала.

Напомним, несколькими месяцами ранее помощник Владимира Путина позировал с набедренной кобурой.

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