Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Почему Румас повторяет ошибки предшественников?
Рейтинг доверия россиян Лукашенко за восемь лет вырос в четыре раза
В телеге сегодня. Сурков сменил кобуру на трость
На «Новы час» зноў падалі ў суд
Обложка дня. Мир 2019-го
«Я таксама павінен». Вслед за Румасом по-белорусски выступил министр спорта
Лукашенко рассказал, как он помогал «яйцеголовым»
Арестован предполагаемый главарь «Коза ностры», который «падал с облака»
Румас выступил на белорусском языке
Как Беларусь оказалась в лидерах по темпам роста ВИЧ в Европе
Нюанс, придававший оттенок анекдотичности пафосу беседы Лукашенко и Брилева
Толпа минчан собралась в очереди за дешевой пиццей
Темнокожего беженца со знанием английского устроили на работу в Бресте дворником. Фотофакт
В Шкловском районе разработали туристический маршрут по биографии Лукашенко
Латвия рассекречивает архивы КГБ и компартии: рассказываем, что там хранится
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Могилевщина: «Что-то неладное происходит в этом году с учителями средних школ»
Помогли Александру Григорьевичу и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
Поротников: «Смешит страх белорусских силовиков перед подчинением гражданским руководителям»
5 советов «тунеядцам» от юриста

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Названы самые дешевые супермаркеты Литвы
Лукашенко поздравил грузин с тем, чего никогда бы не пожелал белорусам
Маргелов: «Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах»
Сколько белорусов уехало на ПМЖ в 2018-м
Плюсы і мінусы абуджанага бязвізам горада на захадзе Беларусі
Виктор Малишевский: «И только тунеядцев в этой стране стало больше»
Стало известно, сколько белорусов попало в «базу тунеядцев»
Выпал из обоймы – пеняй на себя: отставных чиновников лишили «лечкомиссии»
Латынина: «Как мочевой пузырь выделяет мочу, так клептократия выделяет Рогозина»
6 фактов о набирающем силу бизнесмене Зайцеве, работавшем когда-то в правительстве
Безобразники государственного масштаба
«Сразу два «еще никогда». В стране осмысливают встречу Лукашенко с 20-летней спортсменкой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Пятьдесят оттенков желтого. Все о массовых протестах во Франции
Прощание с президентом
Знакомьтесь – Даниэлла Пик, жена Квентина Тарантино
Авария на аварии: что происходило на белорусских дорогах в первый день зимы
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
05.12.2018
Салiдарнасць
В телеге сегодня. Сурков сменил кобуру на трость

Telegram-канал «Небожена» опубликовал свежее фото помощника президента России.

Владислав Сурков, которого называют «главным куратором сепаратистских территорий», на одном из приемов передвигается, опираясь на трость.  «Готова поспорить, что таким вы Суркова еще не видели. Новый образ или подагра?», — комментирует снимок автор канала.

Напомним, несколькими месяцами ранее помощник Владимира Путина позировал с набедренной кобурой

В телеге накануне.«Профессиональный каналья и его тысяча чертей»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:3)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY