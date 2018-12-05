Жизнь налаживается. Вот уже и Киселев отдал бесценные пятнадцать минут «Вестей недели» на приобщение к вольнолюбивому рэпу. Дмитрий Константинович, лично вращая руками и телом, под бит читал Маяковского.

Сам он тексты пока не пишет, но горячо сочувствует плененному полицией рэперу Хаски. Выше Киселева прыгнул только Сергей Нарышкин. Вынырнув из-под глыб Службы внешней разведки, директор этой самой службы предложил поддерживать рэперов грантами. Как это по-нашему: сначала запрещать по всей России их выступления, расфасовав лидеров по кутузкам, а потом приманивать правительственными благодеяниями.

Страсти по хип-хопу затмили даже конфликт в Керченском проливе. Может быть, потому, что беспомощность государственных институтов проявилась именно тут с максимальной силой. Каждый следующий шаг — ложный.

Даже внезапная апология Киселева выглядела чистым лицемерием. Выводя голос молодой улицы из политического контекста, он лишь гримирует ситуацию.

Для тех, кто видел в прямом эфире концерт в защиту Хаски, ясно, что речь должна идти не только об играющих гормонах подростков и наркотиках, как это пытался объяснить гуру аналитики. На сцене под лозунгом «Я буду петь свою музыку» объединились лидеры противоположных течений хип-хопа, которых раньше невозможно было вместе представить. Мощная энергия зала транслировалась во внешний мир. В кумирах поколения, особенно в Оксимироне, несложно заметить не только поэтический дар, но и человеческое содержание. А то, как он владеет толпой, как интонационно точен, как быстро находит единственно верные слова, никакому Навальному и не снилось.

Эшафотный юмор Рылеева, сорвавшегося с виселицы, вновь актуален: они даже повесить как следует не умеют. Бурная дискуссия в телевизоре принесла ожидаемые плоды. Запреты мгновенно превратили Хаски, друга Прилепина, ярого охранителя, в правозащитника и адепта «Открытой России» Ходорковского. Исполняющий рэп Киселев — высшая точка того политического маразма, который пропаганда неутомимо вводит в ранг продуманной государственной стратегии.

Почему всякий раз власть спотыкается на одном и том же месте?

Частично этот феномен раскрыл Глеб Павловский в серьезном разговоре с обозревателем Deutschte Welle Жанной Немцовой. Соавтор суверенной демократии, который был, цитирую, «ультрапутинистом», сводит счеты не столько с президентом и его администрацией, сколько с самим собой. Не люблю раздавать советы, но это интервью следует смотреть тем, кто хочет хоть что-то понять в нашем сегодня.

Меня больше всего удивила одна деталь сумеречного подполья, имеющая отношение к разговору. Десять лет назад Павловский вел на НТВ до неприличия лояльную власти программу «Реальная политика». Когда он захотел ее закрыть, выяснилось, что это не так-то просто. Разрешение пришлось испрашивать у тогдашнего главы государства Медведева, который очень неохотно согласился с автором.

Разумеется, ни для кого не секрет неразрывная связь ТВ с Кремлем. Но одно дело знать абстрактно, и совсем другое — получить свидетельство из первых рук о том, что эфирной сеткой занимается президент. «Сетевая государственность», которая создавалась некогда при поддержке Павловского, дала дивные всходы. Логика тотального контроля никому и ничему, включая хип-хоп, не даст дышать свободно.

Вот уже и в Москву залетела первая ласточка — митинг против рэпа. На митинге случился примечательный разговор. Корреспондент спрашивает некую даму: «Вы против Хаски?» Дама разволновалась: «Я не знаю, кто это, но может быть, и против него».

Эксперт высшей пробы Сергей Марков посоветовал заинтересованным лицам не преследовать рэперов, а время от времени вызывать их для направляющих бесед в администрацию президента. Эксперт знает, что говорит.

У власти и данной субкультуры отношения давние. Лет пять назад Путин на канале «Муз-ТВ» вручал премию рэперу Роме Жигану. Рома недавно откинулся, отсидев четыре года, как вдруг на него обрушилась невиданная награда. Его стих помню до сих пор: «Эх, Русь моя, мы твои патриоты и встанем за тебя в любое время года». Не знаю, какое место сегодня Жиган занимает в иерархии хип-хопа. Киселев, говоря о патриотах, вспомнил не его, а Басту. (Не случайно сей рэпер-государственник удостоен высокой чести — он вошел в жюри проекта «Голос».)

У телевизора есть опыт приручения бунтарей. Первый пример — Сергей Шнуров, которого стало везде очень много. Позаседал в жюри шоу «Успех», между Киркоровым и певицей Нюшей, рэпер Гнойный, он же Слава КПСС. Представить себе Оксимирона в программе «Давай поженимся» или даже в жюри солидного конкурса невозможно. Тех, кто хочет петь свою музыку, в телевизор не берут. Их не вызовешь на ковер в АП, как не вызовешь туда лед и пламя.

С Киселевым подобных сложностей не возникнет. Так и вижу, как Дмитрий Константинович нижайше просит у Сергея Владиленовича (Кириенко) соизволения на рэп в прямом эфире. Следите за продолжением, оно последует.