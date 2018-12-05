«Я таксама павінен». Вслед за Румасом по-белорусски выступил министр спорта

Сергей Ковальчук признался, что это его первый публичный опыт.

Фото Дарья Бурякина, TUT.BY

Выступая вслед за премьер-министром Сергеем Румасом на церемонии «Звездный мяч-2018»,министр спорта Сергей Ковальчук, решил также заговорить по-белорусски, пишет Прессбол. Он вышел на сцену вручать приз за вклад в развитие массового футбола тренеру дятловской ДЮСШ Владимиру Гончару.

При этом, как отмечает издание, в отличие от Румаса, глава ведомства очевидно импровизировал:

— У меня гэта першы публічны вопыт казаць на беларускай мове. Я таксама павінен. Мне вельмі прыемна знаходзіцца сярод гэтых людзей. Футбол — гэта від спора, які захапляе. Від, якім можа займацца кожны. Мару, калі нашыя стадыёны будуць цалкам у аматарах футболу. У гэтым годзе нам ёсць, чым ганарыцца. Зборная, БАТЭ.