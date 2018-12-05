Лукашенко рассказал, как он помогал «яйцеголовым»

Новые откровения из интервью Брилеву.

В интервью Сергею Брилеву глава государства рассказал, как в Беларуси развивалась IT-сфера. По словам официального лидера, он обратил более пристальное внимание на нее после высказываний одного из американских специалистов:

— Знаете, если хочешь что-то сделать в этой айтишной сфере, то поезжай в Америку, если ты хочешь сделать что-то сложное — поезжай в Индию, но если ты хочешь создать что-то и сделать невозможное — поезжай в Беларусь (цитиуется по TUT.BY).

К тому моменту, по словам Лукашенко, белорусские специалисты работали на субподряде:

— К белорусам едут — дешево, сердито. И мы для этих компаний определенные продукты создавали. Сейчас мы начали создавать в целом продукт. Вот как трактор — здесь создали и продали. И мы хотим не только часть какую-то этого продукта создавать, допустим, для «Майкрософта» или «Моторолы» какой-то и так далее. Мы хотим продавать целым, создав продукт. Он гораздо дороже, и эффект мы уже видим какой.

После вышеупомянутых слов американце было решено «помогать этим айтишникам»:

— И мы потихоньку шли к этим блокчейнам, криптовалютам, дошли до них. И остановились. Я пригласил айтишников: они все плачутся там, в средствах массовой информации, вплоть до оппозиционных, что-то им не хватает. Я собрал их и спрашиваю: ну, вы же яйцеголовые, умные все, чего вы плачете, с чем вы пришли? Смотрят на меня. Вот я вам, говорю, даю полгода срок, напишите все, что вы хотите, что вам сегодня мешает работать в Беларуси. Да, мы продвинутые и прочее.

Время прошло, во что-то уперлись, что-то мешает. Ну, скажите? Я не настолько продвинут. Я-то, говорю, и к компьютеру не подхожу, есть у меня кому работать с этим компьютером, и дома он уже в 15 лет разбирается во всем, и здесь на работе.

По словам собеседника Брилева, через полгода он «не глядя, образно говоря, все подписал»:

— Полная свобода. Налогов там, конечно, почти нет, кроме небольшого подоходного налога, но все деньги заработанные должны вернуться в страну. Все до копейки возвращают.

Нюанс, придававший оттенок анекдотичности пафосу беседы Лукашенко и Брилева