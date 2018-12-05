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Лица
05.12.2018
Салiдарнасць
Седокова – про наследство Белькевича: «Не унижайте память и достоинство Валентина»

После внезапной смерти бывшего мужа экс-«ВИА Гра» Анна Седокова уже несколько лет пытается отсудить долю наследства у второй супруги Валентина Белькевича Олеси.

Мать троих детей опубликовала пост про наследство своего первого мужа в Instagram:

– Я молчала, но дальше нельзя. Уже больше трех лет длится судебный спор о наследстве, которое осталось после смерти папы Алины Валентина Белькевича. Больше трех лет другая сторона затягивет процесс, покупает людей, справки, договаривается с кем может и не может, с самыми могущественными людьми в стране, но завтра, не смотря на их старание, состоятся последнее слушание в Апелляционном Суде!

И суть этого спора – не спор между мною и другой женщиной. Суть этого спора совсем в другом – я пытаюсь защитить в суде права родной и единственной дочери Валентина – Алины. И я, и родители Валентина, считаем справедливым и правильным, что родная дочь Валентина имеет право получить хотя бы какое-то наследство после своего отца. Мы уверенны, что таковым бы было желание Валентина.

Он любил ее очень сильно и умер, не успев оставить завещание. Именно поэтому и мама Валентина Белькевича и его отец, отказались от своей доли в наследстве Валентина в пользу Алины. Они полностью ее поддерживают, поддерживают меня, но уже в течение трех лет происходят невероятные вещи.

Другая женщина, которая в эфире программы «Секрет на Миллион» заявила, что спала с моим мужем сразу после свадьбы, спала, когда я была беременна, пытается доказать в судах, что Валентин Белькевич вообще ничего не имел и ничего не зарабатывал. Он был альфонс и содержанец.

И она, женщина, которая не проработала в своей жизни ни дня, содержала одного из лучших футболистов страны и, следовательно, это она купила квартиру, в которой жила еще я и Алинка. Унижая сейчас и достоинство и память Валентина. И самое неприятное здесь то, что в этом обмане почему-то поддерживают те, которые называли себя близкими друзьями Валентина.

Особенно нас удивил Саша Хацкевич (бывший тренер сборной Беларуси – С.), главный тренер «Динамо» (Киев – С.). Прошедший с ним всю дорогу, он говорил такие тосты на нашей свадьбе! Валентин был выдающимся футболистом и не смейте это у него отнимать! И вот лучший друг Валентина, Хацкевич, который сидел у меня на кухне, который держал на руках мою маленькую дочь, приходит в суд и дает показания, что в это время Валентин получал зарплату всего 200-300 долларов в месяц. Что он содержанец , что нужно все забрать у ребенка.

***

Анна  Седокова  была  замужем  за  футболистом  Валентином  Белькевичем  с  2004  по  2006 годы. В  2014  году известный белорус умер от тромбоэмболии.

 
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