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В мире
05.12.2018
Арестован предполагаемый главарь «Коза ностры», который «падал с облака»

Итальянская полиция во вторник в ходе рейда в Палермо задержала 45 членов сицилийской мафии, среди которых –80-летний ювелир Сеттимо Минео.

Итальянские СМИ называют его преемником бывшего главаря «Коза ностры» Сальваторе Риины, умершего в тюрьме в ноябре 2017 года. Как сообщалось, в мае Минео был избран «крестным отцом» мафии на лидерской встрече, сообщает ВВС.

Задержанных обвиняют в вымогательстве, незаконном ношении оружия, поджогах и других преступлениях.

Сицилийская мафия «Коза ностра» сумела после долгого перерыва восстановить свою лидерскую верхушку, так называемую «куполу». Встреча лидеров этой преступной группировки прошла впервые с 1993 года.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини написал, что эта незаурядная операция карабинеров разрушила новую «куполу» «Коза ностры».

Итальянская газета «La Repubblica» сообщает, что Сеттимо Минео был впервые арестован по приказу Фальконе еще в 1984 году. После задержания он заявил следователям: «Я не знаю, о ком вы говорите, я с облака упал».

Минео был осужден на пять лет по делу об убийстве Фальконе. Он вышел из тюрьмы, но в 2006 году вновь был арестован и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Его высоко ценил Сальваторе Риина. Еще в 1982 году Минео чудом остался жив, попав в засаду. Тогда погиб его брат Джузеппе. Его второй брат Антонио позже также был застрелен.

Глава парламентской комиссии Италии по борьбе с мафией Никола Морра заявил, что государство одержало победу в борьбе с сицилийской мафией. Но эта победа не окончательна.

– Они никогда не сдадутся, – сказал он. – Но и мы тоже никогда не отступим.

 
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