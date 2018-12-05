Почему хорошие отцы живут дольше

И как мужчины, меняющие подгузники, влияют на рост экономики.

Самые молодые взрослые – названные миллениалами или поколением Y – заметно меняют семейную статистику. Они с каждым годом отодвигают сроки вступления в брак и рождение детей на более старший возраст. Среди них больше тех, кто не имеет детей, и даже открыто заявляет, что не планирует их. Еще люди-игреки чаще признаются, что не планируют строить серьезные отношения и создавать семью. Как это изменить?

Традиции, которые вредят семьям и обществу

В регионе Восточной Европы женщины традиционно посвящают работе по дому и заботе о детях как минимум вдвое больше времени, чем мужчины. Часто успевая делать это после основной работы. Так было и в Беларуси, где в сложные 1990-е отцы выкладывались на работе, месяцами пропадали на заработках, а дом и дети полностью лежали на матерях, которые между этими заботами успевали трудиться − часто на низкооплачиваемой работе.

Высокая активность женщин в экономике и значительно больший груз домашних дел и ухода за детьми ведут к росту тех, кто решает не заводить детей. Кстати, чаще всего это женщины с высоким уровнем образования, которые вынуждены выбирать между воспитанием детей и карьерой, говорится в аналитической справке «Участие мужчин в неоплачиваемом уходе за ребенком».

Хотя пока чаще всего женщины выбирают промежуточные варианты – отказываются от высоких должностей и работы, требующей много внимания и времени, чтобы не жертвовать домашним уютом и вниманием для своих детей. Мужчины в это время строят головокружительную карьеру, посвящают себя работе и выполняют традиционную роль добытчиков, оставляя домашние хлопоты на своих жен, а с детьми проводят минимальное количество часов, нередко ограничиваясь наказаниями и выговорами за проступки или плохие отметки.

— В белорусском обществе еще есть непонимание важности активного отцовства и сильны стереотипы о гендерных ролях, из-за чего роль мужчины ограничивается видением в нем сильного, не обнимающего своего ребенка, а поучающего и наставляющего, — объясняет заместитель представителя Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Елена Касько.

Хотя при более благоприятных условиях мужчины вряд ли отказались бы больше времени посвящать своим детям или заниматься домашними делами.

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