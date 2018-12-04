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Экономика
04.12.2018
Ольга Бурая
Лукашенко продолжают называть фамилии тех, кто довел предприятия до ручки

В понедельник во время обсуждения запросов о господдержке на 500 млн рублей организациям, которые обслуживают АПК, глава государства возмутился.

– Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить, – заявил Александр Лукашенко.

Как уже писалось, для ответа на этот вопрос достаточно одного взгляда в зеркало.

Фото ura.ru

Но продолжением поднятой Лукашенко темы стало заявление премьер-министра Сергея Румаса. По его словам, правительство предложило главе Беларуси усилить роль государства как собственника в управлении предприятиями через наблюдательные советы и советы директоров (цитируется по БЕЛТА): «У каждого министра или замминистра должно быть не больше двух таких предприятий».

Это привело экономиста Ярослава Романчука в ступор.

– За более чем 20 лет закрепления за чиновниками государственных коммерческих организаций мы не увидели ни одного успешного, прорывного примера. Кто курировал Барановичское БПХО? Михаил Мясникович. И где оно? Как увеличилась его капитализация, доходность? За «Белджи» отвечали поочередно тот же Мясникович и потом Кобяков. И что? Супер прибыльное получилось предприятие? За Оршанский авиаремонтный завод отвечал бывший вице-премьер Калинин. Полный провал. Бывший вице-премьер Семашко курировал ОАО «Камволь» и «Оршанский льнокомбинат». Полный провал, – написал в Фейсбуке Ярослав Романчук, чьи слова также можно рассматривать в контексте требования главы государства назвать виновных пофамильно.

Экономист видит в нынешнем положении дел системную ошибку: «Неважно, кто будет заниматься должности министров. Они должны быть строго, четко и однозначно отделены от коммерческой деятельности. Теоретически нельзя такое делать. На практике это выливается в ошибочные инвестиционные проекты, омертвление капитала и даже коррупцию».

Впрочем, давно не секрет, что белорусские власти постоянно повторяют одни и те же ошибки. И трудно представить, что чиновники составят для главы государства пофамильный список виновных – иначе там окажутся их имена.

 
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