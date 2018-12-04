Как Беларусь оказалась в лидерах по темпам роста ВИЧ в Европе

Почему один из пяти ВИЧ-положительных белорусов не знает о своем диагнозе.

Беларусь как транзитная страна расположена в центре многочисленных миграционных потоков. Она привлекает иностранных студентов, рабочих и туристов. В тоже время белорусы ездят на заработки в другие государства. Есть прямая связь между миграцией и распространением ВИЧ, отмечает глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси (МОМ) Зейнал Гаджиев.

— Беларусь находится в единственном регионе в мире, где количество случаев ВИЧ растет. Она граничит с двумя странами с наибольшим числом зарегистрированных случаев ВИЧ – Россией и Украиной. Причем в обеих странах доминирующий путь передачи – половой, − констатирует специалист по общественному здравоохранению Представительства МОМ в России Борис Сергеев.

Больше боятся укусов комаров, чем небезопасного секса

Иностранцы, приезжающие в Беларуси, как и белорусы из круга трудовых мигрантов, чаще всего не задумываются, как обезопасить себя. Больше 80% опрошенных знают, что использование презерватива снижает риск передачи ВИЧ, но меньше половины пользовались презервативом при последнем половом контакте с непостоянным партнером.

Такие результаты показало исследование Представительства МОМ «Миграция и ВИЧ в Республике Беларусь».

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