Продукты для гостей и ремонт для тещи. За что судят бывшего главу Гомельского района

4 декабря суд Центрального района Гомеля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы.

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48-летний экс-руководитель обвиняется во взятках и превышение служебных полномочий. В суде было зачитано обвинение.

Ситница познакомился с одним из коммерсантов, когда просил того оказать району помощь в благоустройстве, передают naviny.by. После этого руководитель райисполкома оказывал этому частному предприятию ряд услуг, к примеру, по выделению земельного участка, ускорению бюрократических процедур. По версии обвинения, Ситница делал это не бесплатно.

Так, он просил коммерсантов оформить на кого-нибудь автомобиль «Мицубиси Паджеро», который купил для себя. За ремонт и обслуживание автомобиля часто платили представители частной структуры. Они же оплачивали строительные материалы и электроинструмент, когда Ситница делал ремонт в своей квартире и квартире тещи. «Благодарили» руководителя района, финансируя строительство бани на даче его жены.

Потерпевшими по делу признаны три предприятия района. Согласно обвинению, Ситница без оплаты брал продукты питания в фирменных магазинах предприятий: помидоры, огурцы, квашеную капусту, баранину и колбасу. Продукты ему нужны были как для личных нужд, так и для организации приема гостей.

«Обвиняемый хотел создать образ радушного и гостеприимного руководителя», — уточнил представитель прокуратуры, зачитывая об эпизоде с «бесплатными» продуктами для банкета.

Предприятиям, на которых Ситница брал продукты, нанесен ущерб около 40-60 тысяч рублей. Этот ущерб бывший руководитель возместил до суда, как и ущерб от «бесплатной перевозки» различных грузов, когда Ситница, пользуясь своим положением, «просил» руководителей предприятий о транспортных услугах.

Эти и другие действия экс-председателя, по словам прокурора, привели к «подрыву авторитета власти, дискредитации ее и формирования у граждан недоверия», пишет TUT.BY.

Свою вину бывший глава района признал полностью. 5 декабря суд приступит к его допросу.

В середине апреля председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница неожиданно для всех исчез. Никто из коллег и подчиненных главы района так и не смог ответить, где находится чиновник, а его телефон был отключен.

Через какое-то время с официального сайта райисполкома из графы «Руководство» пропала и его фамилия. В облисполкоме прокомментировали: «Александр Ситница освобожден от занимаемой должности за прогулы».

Позже его нашли и задержали в России, далее он был помещен в СИЗО в Беларуси.

Супруга задержанного Светлана назвала обвинение бредом.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.

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