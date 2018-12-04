Нюанс, придававший оттенок анекдотичности пафосу беседы Лукашенко и Брилева

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал интервью главы Беларуси телеканалу «Россия-24».

– Лукашенко ведь давал интервью тому самому Брилеву (не просто журналисту, а замгендиректора государственного телеканала), которого на днях российский оппозиционер Алексей Навальный разоблачил как подданного британской короны, – обратил внимание обозреватель в тексте на naviny.by.

– Этот нюанс придает оттенок анекдотичности всему пафосу беседы — типа, что у советских собственная гордость и наш ответ Чемберлену будет ого-го (а упоминания Лукашенко о Брекзите становятся и вовсе двусмысленными).

На самом деле своя рубашка ближе к телу. Показательна недавняя картина маслом: российский министр иностранных дел Сергей Лавров, будучи в Минске, призывает дать совместный отпор крепчающей в Европе русофобии, а Лукашенко в это время радушно принимает представителя Банка ЕС, который наконец-то открыл закрома и для бывшей «последней диктатуры Европы».

Да, в интервью британскому подданному Брилеву белорусский президент в коронной манере отработал пиаровские цели, держа в голове Кремль и российскую аудиторию. Но на самом деле даже он, руководитель консервативный, проникнутый советским духом и чуждый западным ценностям, вынужден постоянно думать, как бы это аккуратно отгрести на более-менее безопасное расстояние от российского «Титаника».

Познер предложил Брилеву сдать британский паспорт. Брилев не хочет