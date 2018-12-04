Школьнику, напавшему с ножом на отца, чужие люди наняли адвоката и собирают компромат на семью

24 сентября в Минске 14-летний С. напал на своего отца Дмитрия с ножом. Он успел нанести несколько ударов в спину, после чего отцу удалось отобрать нож. После этого отца увезла скорая, сына — милиция.

Дмитрий с сыном. Фото из блога Тимашкова

Тогда эта история прошла мимо СМИ. Всплыла лишь в конце ноября, когда Дмитрий Тимашков — потерпевший отец — написал о происшествии в своем блоге. Тимашков, известный как «Лилькин папа», бегает марафоны вместе с дочерью, страдающей ДЦП, ведет блог о жизни и проблемах семьи с инвалидом.

О своих впечатлениях Тимашков-старший не только написал в блоге.

Он дал подробное интервью TUT.BY, в котором признал, что большую часть своего внимания в семье получала больная дочь, и в последнее время отношения с сыном стали напряженными. Из-за болезни дочери жизнь семьи и без того была непростой — не всегда хватало денег, почти все время сам Дмитрий занимался дочерью. Кроме того, его бывшая жена раньше имела проблемы с алкоголем…

Как говорит сам Дмитрий, незадолго до трагедии сын начал смотреть на отца с презрением, у них возникали ссоры и конфликты. Последний конфликт и вылился в нападение с ножом.

«С трудом удалось забрать нож. Стало трудно дышать, от крови майка прилипла к спине. Очень хорошо помню, как сын сказал: «Я тебя ненавижу»», — вспомнил отец.

Но эту историю подхватили не только СМИ. В соцсетях возникло движение в поддержку подростка. Правда, организованное довольно странно. И постепенно кампания «за С.» стала превращаться в кампанию против его отца.

Началось все с бывшей радиоведущей Татьяны Мартыновой. Она опубликовала в фейсбуке текст о нападении С. на отца. Просто так ненависть к отцу не возникает — такой логический вывод делала Мартынова.

Татьяна Мартынова. Фото из Фейсбука

Затем в комментах к посту начался едва ли не флешмоб в поддержку мальчика. Читатели и друзья Мартыновой — в основном женщины — решили, что С. надо спасать. Решили собирать деньги на карточку Елены Красовской, с которой Мартынова познакомилась через комментарии. Казалось бы, хорошая инициатива. Но ее реализация вызвала вопросы.

Елена Красовская

Еще раньше, сразу после нападения на отца, для сына наняли адвоката — договор заключила Ольга, мама подростка. С. провел месяц в Новинках, куда его определили на экспертизу. Там эксперты решили, что он осознавал свои действия. После этого подростка поместили в СИЗО в Жодино.

А недавно, в конце ноября, Ольга узнала, что у сына появился еще один адвокат — Максим Агеев. Наняли его то ли друзья Мартыновой и Красовской, то ли сама Елена Красовская (действительно, по закону посторонние могут нанять адвоката, а отказаться от его услуг может только сам мальчик, а не его родители). Причем, в комментариях к посту Мартыновой женщины долго совещались, надо ли вообще сообщать матери подростка про идею нанять нового адвоката.

Сам же Максим Агеев сообщил «Нашей Ниве», что с Ольгой, мамой подростка, он разговаривал и довольно много. На вопросы, кто его нанял, отвечать отказался.

Ольга подтвердила, что Агеев действительно разговаривал с ней. «Но что он планирует делать, о чем разговаривает с сыном, какая у него стратегия защиты — адвокат мне ничего не говорит», — объясняет свои претензии Ольга.

Позже Татьяна Мартынова опубликовала еще несколько постов, касающихся истории Тимашковых. И в комментах развернулась кампания «солидарности».

Начиналось всё с заявлений об отсутствии теплых вещей, учебников и поддержки адвоката. Причем никто точно не знал, что происходит с С., так как общаться с отцом «группа поддержки» не хотела, а мать парня изначально сама решила не выходить на связь с волонтерами.

(Тимашковы, в свою очередь говорят, что сын присылал им из СИЗО письма, в которых перечислил всё необходимое. Мать после этого передала С. все те вещи, которые он попросил).

Возник вопрос и с учебниками, которые «активисты» передали С. Это те книги, которые первоначально сам потерпевший отец вернул школе, так как ни он, ни завуч не знали, как именно поступать в этой ситуации.

«Благодаря моим постам есть деньги, которых мама себе позволить не могла, у мальчика хороший адвокат и учебники с рабочими тетрадями», — говорит Мартынова, ставя ситуацию себе в заслугу. Но признает — ее не особенно интересуют нюансы того, как к ее единомышленникам попали те самые учебники.

Родители С. только пожимают плечами — они не понимают, что происходит и зачем. Ни Мартынову, ни Красовскую никто из родителей раньше не знал.

«Впервые я встретила этих активистов возле СИЗО, примерно неделю назад. Они передавали передачу С. Мы поговорили, мне показалось, что они адекватные. Я сказала, что ни одну из сторон занимать не буду, ни их, ни мужа, для меня это неважно, для меня главное — сын. Казалось, они поняли. А потом начали выискивать какую-то грязь, очень активно лить ее», — говорит Ольга.

Постепенно шквал комментариев под постами Мартыновой «развернулся» от помощи мальчику в совершенно другую сторону. И неравнодушные женщины действительно стали выискивать любую грязь, связанную с именем потерпевшего отца. Причем, едва ли не основным источником компромата стал блог Дмитрия Тимашкова.

«Активисты» начали использовать тексты четырех-, пятилетней давности как аргументы вины мужчины — мол, смотрите, он пишет, что ударил сына. Смотрите, он посадил сына играть на баяне в парке и собирать деньги для больной Лили. Запрещал пользоваться мобильником.

Тимашков дает выдержанные ответы на эти обвинения. Говорит, что сообщения в блоге — это, прежде всего, дневник, беллетристика, а не пошаговая фиксация текущих событий. А история о том, что ударил сына, — не факт. Он мог шлепнуть сына, но чтобы действительно набросился, отлупил… — маловероятно, утверждает мужчина.

Во-первых, была очень стрессовая семейная ситуация. А во-вторых, тот пост в блоге мог быть как бы заменой реальному удару, говорит Дмитрий. Мол, выскажешься — и тебе не нужно этого делать.

«А ограничение в пользовании телефоном — это, в первую очередь, забота о сыне, чтобы он не портил глаза, играя на маленьком экране. Правило класть телефон в коробку было. Но оно вовсе не всегда выполнялось. Да и что мне было делать, если он, например, мне хамил? Да, я забирал телефон на сутки. Это был едва ли не единственный мой рычаг, чтобы повлиять на него. А что мне было делать, не мог же я взять ремень и избить сына, — рассказывает Дмитрий Тимашков. — Меня хотят сделать строгим тираном, но все совсем не так».

К тому же, Тимашков говорит, что уже успокоился, осмыслил ситуацию. И теперь готов принять сына и очень хочет, чтобы тот вернулся домой.

Его бывшая жена подтверждает:

«Дмитрий хочет, чтобы С. вышел. Он думает над тем, как освободить сына, а не как его посадить».

Но «неравнодушные граждане» во главе с Мартыновой продолжают активно выискивать информацию про Тимашкова-старшего. Пытались связаться с бывшим тестем Тимашкова (известно, что у мужчин напряженные отношения), с его первой женой. Та, кстати, не захотела разговаривать с активистами.

«Они стучались в соцсетях ко мне, к моей матери, искали, как можно поговорить с моим отцом. Но мы их проигнорировали», — говорит Ирина, первая супруга Дмитрия.

«Мартыновцы» обещают, что придет время и они представят общественности доказательства издевательств отца над сыном. По словам активисток, они даже провели журналистское расследование, правда, результаты его пока не озвучивают.

Имя Дмитрия Тимашкова комментаторы склоняют на разные лады. Доходит до абсурда. Уже некий «астропсихолог» Азалия Алиева начинает «анализировать карту рождения Тимашкова» и решает, что ничего удивительного — это просто «яркий пример того, когда в карте у человека на мужские планеты есть аспекты планет, которые есть бегство от реальности».

Но зачем это всё? И почему таким образом делается? Или же, по мнению активисток, попытка потопить отца поможет сыну?

«А вы считаете, что закопать мальчика и сделать из отца — героя и мученика — это правильно? За поступки несовершеннолетних детей несут ответственность их родители. Мальчик не виноват в том, что родился здоровым, — говорит Мартынова. — Я прочитала статью на tut.by и прямо задала свои вопросы тем, кто это писал. То, что случилось в дальейшем, от меня уже особо не зависело».

На остальные вопросы женщина отвечает довольно обтекаемо. Мол, все, что ее волнует, это судьба мальчика.

«Я сама журналист и умею читать между строк. И так же анализировать обрывки информации и находить то, что пытаются скрыть. Искать, кому выгодно сделать подростка монстром, а папу — непогрешимой жертвой детского насилия. История очень мутная, мальчика с концами топят властные люди. Зачем?» — задается вопросом Мартынова. Правда, назвать имена тех «сильных мира сего» она отказывается.

Но почему бы активистам не объединиться с родителями вместо всей этой войны в соцсетях?

«Там не с кем объединяться и, более того, это юридически невозможно, — говорит Татьяна Мартынова. — Хотя у мамы есть мой телефон, мы встречались и она знает, что всегда может рассчитывать на мою помощь и поддержку.

И мальчика никто не делит. Всё, чем мы могли помочь на этом этапе, уже сделано».

А Ольга, мать С., не понимает, почему «группа поддержки» упорно не желает действовать через нее.

«Я не понимаю их позицию и подход. К тому же, я искренне опасаюсь, как бы они не натворили беды. Даже те письма, которые они призывают писать С…. Да, поддержка это хорошо, но я очень боюсь, чтобы мой сын не стал оправдывать себя и свой поступок. Ему всего лишь 14 лет, и общественное мнение может повлиять на него. Если его станут убеждать, что он не виноват в своем поступке — правильно ли это? — говорит Ольга. — А что касается грязи… В жизни любого человека нетрудно увидеть гадости или придумать их. Конфликты бывают в любой семье. Но я точно знаю — ничего серьезного на Дмитрия они не найдут, потому что этого просто нет».

Тем временем, Дмитрий Тимашков собрал скрины комментов под сообщениями Татьяны Мартыновой, пошел в милицию и подал заявление о клевете.

Никто не собирается идеализировать Тимашкова. Да, может быть, мужчина наделал ошибок. За что и расплачивается всё это время, начиная с сентябрьской ночи, когда его сын взял в руки нож. И будет расплачиваться еще долго, судя по всему.

Но удивляет в этой истории еще и то, что сами активистки — персонажи с биографией. Мартынова известна мутной историей развода с певцом Тариелом Майсурадзе. Красовская — персонаж, широко известный в узких кругах, она считает себя правозащитницей и якобы возглавляет целую правозащитную организацию «Регион 119». Правда, у организации отсутствуют какие бы то ни было контакты, сайты, группы в соцсетях и вообще — проявления признаков жизни (сама Красовская на вопросы об этом отвечала в духе «кому надо, тот знает»). Кроме того, Красовская нередко делала странноватые для правозащитника заявления, отрицая наличие в Беларуси политзаключенных или высказываясь в поддержку смертной казни.

Отыскать сомнительные моменты можно в любой биографии.

И не стоит забывать, что быть плохим отцом — беда, но не преступление. Преступление — ударить человека ножом.

А пока что находящийся за решеткой 14-летний подросток выглядит неким знаменем, которое сообщество фейсбучных комментаторов то и дело выдергивает из рук родителей.

Да, женщины уже собрали для подростка около 800 рублей, и стараются, чтобы это происходило прозрачно. Но, может, все же рановато объявлять себя моральными авторитетами?

Вообще, истерическая поддержка С. и кампания против его отца подтверждает старое правило — дружить против кого-то всегда проще. И жаль, что неравнодушные и энергичные люди решили применить свою энергию в таком направлении.

Все же, мы, наверное, до некоего уровня не доросли, если беда не объединяет нас, а разделяет, если первая реакция — не диалог, а срач в комментах и ​​травля.

Объединяет нас, как видим, всё ещё ненависть. Объединяет сильнее, чем что-либо другое. В данном конкретном случае — ненависть, которую выпустил из рук 14-летний подросток и которую с радостью подхватили незнакомые ему взрослые люди.