Темнокожего беженца со знанием английского устроили на работу в Бресте дворником. Фотофакт

Тесфамириан Текле – обычный брестский дворник с необычной для наших широт внешностью. В прошлом году 35–летний африканец, выходец из Эритреи, получил статус беженца и теперь устраивает свою судьбу в Беларуси, пишет sb.by.

Первоначально Самарэм не планировал оставаться в нашей стране. После побега из Эритреи он работал в Израиле, где жил в лагере беженцев. Затем транзитом через Турцию прилетел в Беларусь. Конечной точкой путешествия была Европа, где уже обосновались его соотечественники. Тесфамириан приехал в Брест, купил билет на поезд и... перед посадкой выкинул паспорт. Уже потом он объяснял пограничникам: был уверен, что паспортного контроля с ЕС в нашей стране нет. А документ выбросил, опасаясь депортации из Евросоюза.

В общем, предыстория запутанная, но факт в том, что африканец попросил у нас защиты, прошел серьезную проверку, получил статус беженца и соответственно те же права, что и гражданин Беларуси. В том числе и право на труд. А дальше отправился на поиск работы.

Заместитель начальника отдела управления по труду, занятости и соцзащите Брестского горисполкома Диана Гриневич прекрасно помнит их первую встречу:

— Пришел к нам в 2017 году с удостоверением беженца. Зарегистрировали его как безработного. Он мог говорить по–английски, но русского языка не знал абсолютно и плохо представлял, что ему тут делать. Но готов был на любой труд, в отличие от многих других иностранцев, считающих, что мы предлагаем им тяжелую и низкооплачиваемую работу. Сначала отправили Тесфамириана в пригородное хозяйство на уборку свеклы. Там его очень хорошо характеризовали. Ответственный, трудолюбивый. Вот только сало не ест.