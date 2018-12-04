Названы самые дешевые супермаркеты Литвы

Также стало известно, в каком городе дешевле всего.

Исследование цен провела компания SeeNext на примере корзины, состоящей из 25 самых популярных товаров. Его провели в пяти крупных сетях (Lidl, Maxima, Rimi, Norfa и IKI) в пяти городах. Об этом рассказал портал delfi.lt.

Выяснилось, что дешевле всего такая корзина в Паневежисе – в среднем 25.39 евро, а дороже всего – в Клайпеде, 25.9 евро.

По результатам исследования, самая недорогая сеть магазинов Литвы – Lidl (24,06 евро), а самая дорогая – Iki (27,11 евро). При этом в двух самых дешевых сетях, Lidl и Maxima, цены почти не изменялись в разных городах Литвы, тогда как в других они отличались до почти 1.5 евро.

В корзину для тестирования вошли: гречка (800 г), рис (800 г), макароны-спагетти (400 г), подсолнечное масло (1 л), сахар (1 кг), черный шоколад (100 г), молотый кофе (250 г), чай в пакетиках (20 шт.), картошка (1 кг), бананы (1 кг), батон (300 г), бройлерный цыпленок (1 кг), творожный сырок (40 г), кефир (1 л, 2,5% жирности), молоко (0.9 л, 2,5%), сыр (1 кг, 45%), творог (180 г, 9%), сливочное масло (200г, 82%), апельсиновый сок (1л, не нектар), хек разделанный замороженный (880 г), вареная колбаса (1 кг), пельмени (1 кг), пиво (1 л), минералка (1.5 л), водка (0.5 л).

Государство оплатит литовцам треть стоимости покупок

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