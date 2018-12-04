В Шкловском районе разработали туристический маршрут по биографии Лукашенко

Туристам планируют показать музей Александра Лукашенко в Александрии Шкловского района, выставку в Шклове, посвященную Лукашенко, школу, где он сам учился, школу, где учились его старшие сыновья, и Трофимов источник, названный в честь его деда.

«Маршрут «Малая родина» существует в Шклове не первый год, но теперь он совершенствуется и расширяется. Здесь еще находятся под впечатлением от съемок клипа Алены Ланской «Уголок Беларуси», — пишет газета «Звязда». — Но дом — школа — источник — это еще не все, что здесь могут показать. В отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома отмечают, что число тех, кто хочет посмотреть, где прошло детство, юность и начало трудовой деятельности руководителя страны, растет».

По словам идеологов, только у Трофимова источника в день бывает несколько десятков человек. И это не учитывая официальных делегаций. Причем не только из Беларуси, а из разных стран и чаще всего России.

В этой связи было решено расширять маршрут.

«Начинаться наш маршрут будет из Шклова — историко-краеведческого музея, где есть выставка, посвященная деятельности первого президента. Потом посещаем шкловскую школу № 1, где Александр Григорьевич некоторое время возглавлял комсомольскую первичку и где после учились двое его сыновей. Александрия — родина президента, здесь, соответственно, самый востребованный объект — школа, где он учился. И — Трофимов источник, рядом с агрогородком», — рассказала «Звяздзе» начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Шкловского райисполкома Алеся Купцова.

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