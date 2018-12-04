5 советов «тунеядцам» от юриста

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек объясняет, что делать, если вы попали в базу не занятых в экономике трудоспособных граждан.

По словам эксперта, правозащитники готовят памятку «тунеядцам». До ее публикации разбираем по полочкам, как действовать, если вы оказались среди пятисот тысяч белорусов-«иждивенцев», по версии властей.

Итак, вы узнали, что находитесь в базе «тунеядцев».

Шаг первый. Разобраться, кто и почему внес вас в базу

Сначала надо разобраться, на каком основании ты оказался в этом списке, советует Олег Волчек. Для этого пишите жалобу на имя председателя исполкома: выясняйте по пунктам: первое — какие структуры внесли в список; второе — что явилось основанием для внесения в базу тунеядцев, какими критериями руководствовался государственный орган или должностное лицо.

— Почему это важно? Потому что нет четких критериев не занятого в экономике трудоспособного населения, как нет юридического термина «ведущие асоциальный образ жизни».

Шаг второй. Обжаловать решение органа через суд

— Гражданский Кодекс и Конституция позволяют обжаловать действия должностного органа или лица в суде. Вы можете подать запрос о снятии из базы данных, тем более что это может коснуться выезда за границу.

Данная база незаконна. Во-первых, это распространение личных данных о человеке. К ней будут иметь доступ разные люди — из чиновников. Может быть утечка из базы.

Шаг третий. Стать на учёт в центр занятости

Шаг четвертый. Отказаться от работы с зарплатой, ниже средней по стране

Олег Волчек подчеркивает, что человек не обязан являться на заседание комиссии по трудоустройству.

— Но есть другой ход. Например, ты токарь из Могилева, и тебе предлагают зарплату 200 рублей, ты можешь отказаться от работы и заявить, что согласен трудоустроиться при условии средней зарплаты не меньше средней по стране (около тысячи рублей). По такому же сценарию действуем в службе занятости.

Шаг пятый. Оспорить решение комиссии по трудоустройству

— Не исключено, что с середины декабря начнут людей вызывать на комиссии. Решение комиссии тоже можно обжаловать — как через местные органы власти, так и через суд.

Главное, указать в жалобе, что вас принуждают работать (не по своей специальности или с минимальной зарплатой). Это подневольный труд.

А может, зарегистрироваться ремесленником?

Собеседник «Салідарнасці» обращает внимание на то, что в случае, если до конца 2018 года оформишься и заплатишь налог, то в базу «тунеядцев» не попадешь. Если сделать это в январе 2019-го, то только по итогам следующего года это будет иметь значение.

— Получается, государство создает видимость трудоустройства. На самом деле понятно, что ремесленники числятся формально.

Еще один вариант не попасть в «тунеядцы» — оформление агроусадьбы — также используют белорусы, у которых есть домик в деревне.

Некоторые сдают жилье в аренду по договору — в таком случае надо до марта подать декларацию о доходах.

Те, кто работает по договору подряда, также не подпадают под действие Декрета №1, но сколько надо договоров в год и на какую сумму — об этом в документе не говорится.

Проблемы могут возникнуть у белорусов, живущих за границей. Не прописан пакет документов, как доказать, что ты не живешь в Беларуси.

По мнению юриста, люди начнут обращаться в феврале, когда получат «жировки», где «тунеядцам» выставят повышенные счета за отопление.

— Думаю, каждая вторая семья столкнется с неоплатой коммуналки. Мы недавно ездили по регионам. Люди уезжают на заработки. Кто остался, выживает на пенсию родителей. Некоторые из-за нищеты собирают мусор — бумагу, пластик, стекло, металл, сдают его и за счет этого живут. И это не бомжи.

Нет четкого механизма, как реализовывать декрет о «тунеядцах», объясняет Олег Волчек.

— Власть скинула его исполнение на местные власти — как хотите, так выкарабкивайтесь. Если люди активно начнут писать жалобы, возникнут проблемы у госорганов, как это было два года назад с налоговиками, которых забросали обращениями люди, получившие «письма счастья».