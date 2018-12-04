Почему мы перестали заниматься сексом

Несмотря на снятие табу с сексуальной сферы, сегодня во всем мире наблюдается «сексуальный кризис».

В конце 1990-х среднестатистический взрослый американец занимался сексом 62 раза в год, в 2014-м — 54, а в 2016 году — еще реже. Что именно к этому привело: потоковое вещание, порно, петтинг или приложения для знакомств? Издание Atlantic подготовило лонгрид об этой проблеме миллениалов, мы внимательно изучили его и сделали для вас сокращенную версию.

Казалось бы, сейчас самое время для сексуального бума. Рекордное число американцев говорят, что секс до свадьбы вовсе не является чем-то предосудительным. С ВИЧ худо-бедно западная цивилизация справляется с помощью презервативов, противозачаточные таблетки и средства контрацепции стали доступны без рецепта.

Технологии тоже готовы помочь с интимной жизнью. Если вы ищете ни к чему не обязывающую интрижку, Tinder найдет вам вариант меньше чем за час. Когда-то фраза «Если это существует — с этим уже есть порно» была шуткой, но сейчас это правда без тени иронии. Даже анальный секс эволюционировал из строго табуированной темы в будничную практику, ссылаются журналисты на издание Teen Vogue. Секс рисуют, снимают, о нем пишут, секс транслируют повсюду. Общечеловеческая культура еще никогда не была так толерантна к сексу, как сегодня (за исключением инцеста, педофилии, зоофилии и, в некоторых странах, гомосексуальных отношений).

Парадоксально, но люди занимаются сексом все меньше. К облегчению родителей, педагогов и священников, подростки стали позже начинать сексуальную жизнь. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Федеральное агентство министерства здравоохранения США. — Прим. ред.), в период с 1991 до 2017 года количество старшеклассников, ведущих половую жизнь, снизилось с 54% до 40% (и нет, они не стали предпочитать оральный секс классическому).

Несколько лет назад профессор психологии Университета Сан-Диего Джин Твенге опубликовала исследование, в котором она попыталась ответить на вопрос: «Что сдерживает сексуальную жизнь американцев?» Твенге констатирует: молодые люди практикуют воздержание в два с половиной раза чаще, чем представители «поколения X» (рожденные в 60–80-х).

Существует множество самых разных теорий для объяснения «сексуальной рецессии». В качестве причин ученые называли «культуру случайных связей», невыносимое экономическое давление, тревожные расстройства, психологическую неустойчивость, широкое распространение антидепрессантов, слишком агрессивное освещение сексуальности в интернете и СМИ, падение уровня тестостерона, порно, вибраторы, приложения для знакомств, родительскую гиперопеку... Возьмите любую современную проблему — и кто-нибудь непременно назовет ее причиной падения либидо. Многие из этих объяснений могут оказаться правдой. Во время опроса, который провели в 2007 году ученые Техасского университета в Остине, 1549 участников назвали 237 причин для занятий сексом, от очень странных, мистических («Я хотел почувствовать себя ближе к Богу»), до самых нелепых («Хотел сменить тему разговора»). Причин не заниматься сексом может оказаться не меньше. Вместе с тем некоторые объяснения встречаются особенно часто.

Секс в одиночку

«Уход» от сексуальной жизни не является сугубо американским феноменом. В большинстве стран сексуальная жизнь граждан не является предметом научного изучения, но там, где такие наблюдения ведутся, ученые фиксируют снижение уровня сексуального желания.

Согласно исследованиям, проведенным в Великобритании, в 2001 году люди в возрасте от 16 до 44 лет в среднем занимались сексом более 6 раз в месяц. К 2012 году показатель снизился до 5 раз в месяц и меньше.

В Нидерландах средний возраст начала сексуальной жизни увеличился с 17,1 в 2012 году до 18,6 в 2017-м. Эта «сексуальная отсрочка» касается и всех остальных форм физического контакта, включая поцелуи. Голландцы новость встретили с тревогой. Если люди пропускают важнейшую фазу развития (которая включает не только флирт и поцелуи, но и разочарования и любовные драмы), готовы ли они к сложностям взрослой жизни?

Министр здравоохранения Швеции назвал падение интереса к сексу политической проблемой. Автор издания Atlantic задает вопрос: может быть, мы медленно движемся к ситуации, как в Японии, которая сейчас переживает проблему демографического кризиса и фригидности? В 2005 году около 33% не состоящих в браке японцев от 18 до 34 лет были девственниками; к 2015 году процент вырос до 43. Количество людей, которые заявили, что они не намерены вступать в брак, тоже выросло.

Вообще Япония — один из мировых лидеров по производству и потреблению порно и по разработке высококачественных секс-кукол. Что еще более показательно, там изобрели новые формы сексуальной стимуляции, заменяющие «старомодный» секс с участием более чем одного человека. Недавно в Economist вышла статья, описывающая магазины «онакура», где мужчины платят за возможность помастурбировать в присутствии сотрудниц. Или же, например, они удовлетворяют свое сексуальное желание через мастурбацию в одноразовое силиконовое яйцо со смазкой. Японцы не хотят выходить во внешний мир в поиске сексуальных контактов.

Еще недавно в публикациях западных СМИ на эту тему отчетливо сквозил подтекст: «Посмотрите, какие ненормальные эти японцы». Но постепенно к людям стало приходить осознание того, что опыт Японии — не какой-то забавный феномен, а совсем недалекое будущее, которое ждет весь мир. Писатель из Токио Рональд Кельц описывает «поколение, которое находит реальные отношения со всеми их несовершенствами и запросами менее привлекательными, чем соблазны виртуального либидо».

Порно

В 2017 году сайт pornhub.com выпустил рейтинг самых популярных запросов пользователей по всему миру. На первом месте (третий год подряд) было лесбийское порно — категория, любимая и женщинами, и мужчинами. Второе место заняли хентай-аниме и другие эротические мультфильмы. Конечно, все, изображенное в этом виде порно, всегда сильно оторвано от реального мира. Персонажи хентая очень нереалистичны: но именно в этой нереальности кроется их привлекательность. Во-первых, зрителя «цепляют» измененные части тела («Глаза больше, чем ноги, грудь размером с голову, пенис толще талии»), во-вторых, эротизация сверхъестественного («сексуальные формы сочетаются с мехом и рогами животных, ушами и хвостами»).

Интернет облегчил удовлетворение основных социальных и сексуальных потребностей, так что осталось гораздо меньше стимулов выходить в реальный «плотский мир» и искать там эти вещи. Это не означает, что сеть может дать вам больше удовольствия, чем секс или отношения. Но она может предоставить вам достаточное удовлетворение, чтобы удовлетворить базовые потребности.

Культура «случайных связей»

Количество сексуальных контактов падает в том числе и за счет популярности петтинга. Сейчас, во время расцвета приложений для знакомств, люди встречаются на одну ночь, и в эту ночь им даже не обязательно заниматься сексом, можно просто поласкать друг друга. Секс — это, скорее, прерогатива тех, кто находится в долгосрочных отношениях, как это было заведено, например, у молодежи 50–60-х годов. Однако на тот период пришелся и невиданный ни до, ни после всплеск рождаемости среди подростков. Современные женщины, правда, тоже говорят, что хотят серьезных отношений, им важно, чтобы кто-то принес тарелку супа, если они заболели, но на практике в такие связи они вступают все реже и реже.

Tinder — мираж

Саймон, с которым беседовали журналисты Atlantic, рассказывает о том, как пришел в Tinder: «Первой моей мыслью после расставания было пойти в бар. Но меня не покидало чувство, что сегодня нельзя просто подойти к девушке и познакомиться: то, что еще недавно было нормальным поведением, вдруг стало чем-то почти неприличным. Тогда друзья создали мне аккаунт в Tinder».

Оказалось, что это не очень эффективное приложение. Только одна из 30 понравившихся женщин тоже свайпает вправо; и лишь каждая десятая из тех, с кем симпатии совпали, отвечала на сообщение. Получается, что из 300 женщин, которым он поставил лайк, удавалось поговорить только с одной. До реальных свиданий доходит еще реже. То есть Tinder для мужчин — просто крик в никуда, а для женщин — тщетные поиски бриллианта в куче картинок с членами, которые без устали шлют парни.

Людям, которые не пользуются приложениями для знакомств, кажется, что там можно за несколько минут найти пару для случайного секса. Но в действительности, если ты не божественно красив, приложения для знакомств только отнимают время. В 2014 году средний пользователь проводил в Tinder примерно полтора часа в день.

Почему же люди продолжают использовать такие приложения? Потому что найти пару офлайн — что-то совершенно нереальное. Все чаще звучит мнение: «Никто больше не знакомится в публичных местах». Согласно опросу 2017 года, 17% американцев в возрасте от 18 до 29 лет убеждены, что приглашение в бар можно расценить как домогательство.

Как порно делает наш секс хуже?

Дебби Хербеник, ведущий научный сотрудник Университета Индианы в Блумингтоне, который считается негласной столицей секс-исследований в США еще с 1940-х годов, когда здесь работал Альфред Кинси (американский биолог и сексолог, основатель института по изучению секса, пола и воспроизводства при Индианском университете в Блумингтоне, который носит сейчас его имя. — Прим. ред.), говорит о том, что порно зачастую ошибочно воспринимается как руководство к действию. «Иногда мне приходится объяснять студентам, что, впервые занимаясь сексом с новым партнером, не надо его душить или пытаться заняться с ним анальным сексом».

Вероятно, первый опыт, который партнер пытается сделать как можно более похожим на порно, оставляет неприятное впечатление. К тому же распространение порно заставляет молодых людей все время беспокоиться, как они выглядят во время секса. Попросту говоря, порно завышает наши ожидания.

«Торможение»

Торможение, условно, значит все, что препятствует возбуждению: от низкой самооценки до отвлекающих мыслей. Молодые люди стесняются самих себя. Они недовольны тем, как выглядит их тело без одежды (в том числе гениталии — «спасибо» опять же порно). «Миллениалы не любят раздеваться: если вы придете в раздевалку, все, кому меньше 30, переодеваются, прикрывшись полотенцем», — говорит Ион Дисенд, основатель брендингового агентства Redscout. По этой же причине эволюционируют интерьеры современных спален: молодые пары хотят, чтобы у каждого была собственная ванная. Но если человек стесняется выйти из душа на глазах у партнера, как он может чувствовать себя комфортно, скажем, при оральном сексе?

Сексуальное поведение человека — одна из базовых вещей, отличающих нас от других видов: мы занимаемся сексом в ситуациях, когда зачатие не только маловероятно, но и невозможно. «Наряду с прямохождением и размером мозга сексуальность формирует триаду факторов, отделяющих нас от обезьян», — пишет профессор Джаред Даймонд, изучающий эволюцию человеческой сексуальности. Да, никто еще не умирал от отсутствия секса; но мы занимаемся им миллионы лет, потому что это приятно, это нас объединяет и так мы чувствуем себя счастливее.

Отсутствие партнера — сексуального или романтического — может стать причиной недовольства жизнью. Интернет, который субстантивирует реальную близость, не может дать нам больше удовольствия, чем секс или отношения. Он позволяет лишь удовлетворить инстинкты. Я думаю, было бы здорово задаться вопросом: если бы у меня не было доступа к нему, я бы больше выходил в свет и заводил знакомства? Я бы чаще занимался сексом? Думаю, многие люди моего возраста ответили бы «да».