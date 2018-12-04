Латвия рассекречивает архивы КГБ и компартии: рассказываем, что там хранится

Оцифрованные документы уже передали Латвийскому национальному архиву.

До 31 декабря архив обязан опубликовать полученные сведения. Но, скорее всего, их начнут выкладывать в открытый доступ уже на следующей неделе, сообщает delfi.lv.

Из архива КГБ станут доступны всем желающим, согласно информации латвийских СМИ, «агентурные картотеки, картотеку учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках».

Итого будут опубликованы: картотека агентуры КГБ – 10612 учетных карточек, картотека статистического учета агентуры КГБ – 4141 карточка и картотека внештатных оперативных работников КГБ – 75 карточек.

Каждая «учетка» содержит Ф. И. О., адрес, место работы и должность агента. Кроме того, в ней указаны фамилия и звание завербовавшего чекиста, номер отдела КГБ, фамилию начальника отдела, дату вербовки и, если человек по каким-то причинам перестал быть агентом – дату об исключении из агентуры. Все документы скоро станут доступны в виде файлов в формате pdf с возможностью поиска.

При этом в Латвии не сохранились личные дела сотрудников, в которых хранилась полная информация об агентах и список его доносов. Чекисты вывезли их в Россию во время развала СССР.

Верховный совет Латвии в 1991 в одностороннем порядке изъял у КГБ секретные документы, чтобы не допустить их вывоз. Фото lu.lv.

Также существует база данных латвийских органов госбезопасности DELTA, которая недавно «осела» в национальном архиве. В ней хранятся сообщения агентов и их учетные карточки. Но к «Дельте» доступ не свободный – нужно доказать архиву, что у вас есть «обоснованный исследовательский интерес». Доступ без проблем предоставляют, например, журналистам, исследователям или студентам.

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Обнародуют также архив коммунистической партии Латвии. Там содержатся данные партийных активистов и номенклатуры, в основном времен 80-х. Информацию с 40-х до 70-х, вероятно, опубликуют позднее – они содержатся в другом архиве, и нынешняя «декоммунизация» их не затронула.

Довольно большой интерес в Латвии вызывает публикация судами дел т.н. боевых агентов КГБ. Это штатные чекисты, которые боролись с антисоветским подпольем Латвии после войны. В независимой Латвии против них начали судебное производство, но большинство из них умерло до этого и приговор не выносили.

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По сообщению главы комиссии по исследованию документов КГБ Карлиса Кангериса, в архивах обнаружены «583 карточки с фамилиями представителей латвийской интеллигенции». Ведь интеллигенцию, а особенно творческую, чекисты вербовали особенно рьяно. Юрис Боярс, бывший политик и сотрудник КГБ, сказал: «Если откроют «мешки ЧК», то латышам придется сменить свои иконы».

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс рассказывал, что когда он сам знакомился с архивом, то увидел много знакомых фамилий, при этом многие из этих людей категорически отрицали свою связь с «органами».

– Они, наверное, не до конца честны. Но это вопрос нравственности, вопрос уважения к своей стране, – сказал тогда он.

В преддверии «люстрации» некоторые из них начали сознаваться в сотрудничестве с «органами». В течение года это сделали поэт Янис Рокпелнис и известный телеведущий Алдис Эрманбрикс.

Новую порцию документов, которая прольет свет на деятельность чекистов в Латвии, опубликуют в мае 2019 года. Сейм Латвии обязал к этому времени полностью открыть архив КГБ всем желающим – ведь это единственная страна Балтии, где они все ещё закрыты.

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