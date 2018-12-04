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Политика
04.12.2018
Салiдарнасць
Лукашенко поздравил грузин с тем, чего никогда бы не пожелал белорусам

Глава Беларуси выразил радость по поводу избрания в Грузии президента-женщины.

В разговоре с послом Грузии по поводу прошедших выборов Лукашенко заметил, что «нешуточные шли баталии», и он за этим наблюдал.

— Выборы прошли у вас успешно. Я поздравляю вас лично как посла, грузинский народ с окончанием политического периода и прошу передать самые добрые, теплые пожелания вновь избранному Президенту, — цитирует слова главы государства его пресс-служба. — Президентом впервые избрана женщина в Грузии, да и на постсоветском пространстве, и это, может быть, хороший опыт, посмотрим. И Беларусь, наше общество будут внимательно присматриваться к вашему опыту.

Отметим, что ранее Лукашенко не раз подчеркивал, что президент-женщина «как-то не очень смотрится» и вообще президентство — «не женское дело».

— Это тяжелое дело, во-первых. Во-вторых, у меня и у российского президента — полномочия главнокомандующего. Ну как женщина в юбке придет перед строем, на учениях. Хоть даже женщины сейчас и штаны носят, но это не то. Это не женщины дело, — заявил Александр Лукашенко еще в 2011 году.

И посоветовал не лезть в президенты.

— У нас надо вкалывать, бегать, широко шагать, чтоб штаны не порвать. Понимаете, мы, славяне, не очень воспринимаем, когда женщина президент. Не надо вам в эти президенты лезть, это беда, это горе. Не дай бог.

 
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