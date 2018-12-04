Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Латвия рассекречивает архивы КГБ и компартии: рассказываем, что там хранится
Лукашенко поздравил грузин с тем, чего никогда бы не пожелал белорусам
Вынесли приговор топ-менеджеру БелАЗа, которого задержали взятку в $ 1200 и «откаты»
Цитата дня: «Те, кто довел страну до того, что из нее нужно уезжать на заработки, герои труда»
Сколько белорусов уехало на ПМЖ в 2018-м
Белорусы вспоминают Битова: «Он раскрыл психологию Человека Империи»
Обложка дня. Многоликий Путин
«На дурь уходило около 4 тысяч долларов в год»
Лука Модрич получил «Золотой мяч»
Самозанятым и ремесленникам разрешат платить страховые взносы в ФСЗН
Фото дня. Прощание с президентом
Кто из иностранных инвесторов опутал Беларусь торговыми сетями
Бюджетникам будут начислять зарплату по-новому
Картинка дня. Год свиньи по Цеслеру
Их нравы. Как начштаба Балтийского флота агитировал против названия аэропорта в Калининграде именем Канта
В телеге сегодня. «Профессиональный каналья и его тысяча чертей»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Помогли Александру Григорьевичу и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу
Что стоит за словами Лукашенко «наклонить» и «опустить»
«Населению нужно готовиться». Что ждет белорусов в случае «черного» нефтяного сценария?
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
Маргелов: «Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Виктор Малишевский: «И только тунеядцев в этой стране стало больше»
Стало известно, сколько белорусов попало в «базу тунеядцев»
Выпал из обоймы – пеняй на себя: отставных чиновников лишили «лечкомиссии»
Латынина: «Как мочевой пузырь выделяет мочу, так клептократия выделяет Рогозина»
6 фактов о набирающем силу бизнесмене Зайцеве, работавшем когда-то в правительстве
Безобразники государственного масштаба
Як віцябляне перамаглі АЭС
Лукашенко объяснил, почему не выгнал Русого с поста вице-премьера
«Сразу два «еще никогда». В стране осмысливают встречу Лукашенко с 20-летней спортсменкой
«Если увидите, на каких машинах приезжают пациенты тубдиспансера, поймете, кто болеет»
Представьте, что на площади поставили памятник Мясниковичу. Что здесь не так?
«Юрий Дудь к отцу пришел»
Пошли на самотаран. Что случилось в Керченском проливе
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Авария на аварии: что происходило на белорусских дорогах в первый день зимы
Путин смотрит на Трампа, который отказался с ним здороваться
Бык-гигант, от которого отказались все скотобойни Австралии. Видеофакт
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
04.12.2018
Салiдарнасць
Вынесли приговор топ-менеджеру БелАЗа, которого задержали взятку в $ 1200 и «откаты»

А вместе с ним еще шестерым фигурантам.

Суд Жодино вынес обвинительный приговор по делу о криминальной схеме закупки металла для нужд холдинга БелАЗ. Осуждены заместитель гендиректора и два сотрудника предприятия, а также четыре партнера, сообщает пресс-служба суда.

Заместитель гендиректора по финансовой и экономической политике БелАЗа Андрей Доронин был задержан с поличным еще в июле 2017 года. 1 200 долларов США ему в качестве взятки передал представитель столичной коммерческой структуры.

Причина взятки одновременно и впечатляет, и вполне отражает специфику экономических отношений в стране. Мзда полагалась «за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла».

На следующий день были задержаны начальник бюро и экономист ОАО «БелАЗ», которые, по версии следствия, также получали взятки от представителей упомянутой фирмы в качестве «благодарности» за положительное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла.

Как сообщает МВД, металл для нужд ОАО «БелАЗ» закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость, за что представители предприятия систематически получали «откаты».

В итоге суд признал топ-менеджера БелАЗа виновным и приговорил к 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Начальник бюро листового металла и ведущий экономист по материально-техническому снабжению бюро — по 6 лет лишения свободы.

С двух последних решено взыскать в доход государства сумму «неосновательного обогащения» — 777 и 9320 рублей соответственно. У всех троих конфискуют имущество и запретят еще пять лет занимать определенные должности.

Также по делу, уже за дачу взяток, осужден директор по техническим вопросам СООО «ЗИКО — Зорка Групп» — 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Директор ООО «Новостил» получил 3 года, тоже без направления.

Двое индивидуальных предпринимателей оштрафованы на 750 базовых величин каждый.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY