Вынесли приговор топ-менеджеру БелАЗа, которого задержали взятку в $ 1200 и «откаты»

А вместе с ним еще шестерым фигурантам.

Суд Жодино вынес обвинительный приговор по делу о криминальной схеме закупки металла для нужд холдинга БелАЗ. Осуждены заместитель гендиректора и два сотрудника предприятия, а также четыре партнера, сообщает пресс-служба суда.

Заместитель гендиректора по финансовой и экономической политике БелАЗа Андрей Доронин был задержан с поличным еще в июле 2017 года. 1 200 долларов США ему в качестве взятки передал представитель столичной коммерческой структуры.

Причина взятки одновременно и впечатляет, и вполне отражает специфику экономических отношений в стране. Мзда полагалась «за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла».

На следующий день были задержаны начальник бюро и экономист ОАО «БелАЗ», которые, по версии следствия, также получали взятки от представителей упомянутой фирмы в качестве «благодарности» за положительное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла.

Как сообщает МВД, металл для нужд ОАО «БелАЗ» закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость, за что представители предприятия систематически получали «откаты».

В итоге суд признал топ-менеджера БелАЗа виновным и приговорил к 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Начальник бюро листового металла и ведущий экономист по материально-техническому снабжению бюро — по 6 лет лишения свободы.

С двух последних решено взыскать в доход государства сумму «неосновательного обогащения» — 777 и 9320 рублей соответственно. У всех троих конфискуют имущество и запретят еще пять лет занимать определенные должности.

Также по делу, уже за дачу взяток, осужден директор по техническим вопросам СООО «ЗИКО — Зорка Групп» — 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Директор ООО «Новостил» получил 3 года, тоже без направления.

Двое индивидуальных предпринимателей оштрафованы на 750 базовых величин каждый.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.