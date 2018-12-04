Сколько белорусов уехало на ПМЖ в 2018-м

По данным МВД, в 2018-м около 5000−6000 белорусов подали документы для выезда на постоянное место жительства за границу.

При этом белорусов, которые переезжают в другие страны, больше — многие не оформляют бумаги для выезда на ПМЖ, отмечают в МВД.

— Фактически мы говорим о том, что присутствует так называемая латентная миграция, — заявил TUT.BY Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции. — Когда, оставаясь зарегистрированными на территории Беларуси, жители выезжают в другие страны, чтобы учиться, для воссоединения семьи… При этом в силу целого ряда обстоятельств, для себя они предпочитают оставаться резидентами Республики Беларусь.

Кроме того, по статистике МВД, с начала года около 1100 человек обратились «для принятия гражданства» Беларуси. Из них порядка 250 человек — это лица без гражданства. Основная часть обратившихся — это люди из стран бывшего СНГ. Больше всего из России, потом Украины. Дальше идут страны средней Азии — Азербайджан и другие страны.

Страна для жизни, в которой что-то пошло не так