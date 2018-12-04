Горбачев: «Выходит, одному икра с маслом, а второму — краюха хлеба»

Известный предприниматель специально для «Cалiдарнасцi» — про избранных больных.

А вы знали? Что узкий круг людей в стране для жизни лечится отдельно от всех граждан? Как бы лучше и быстрее.

А как же? Они особенные. Без них нам и жизни бы не было: качественной и долгой. И они наши, белорусы, избранные. Но не такие больные, как все, и поэтому лечить их надо отдельно. Не дай бог чего, тогда кто же будет рулить, считать голоса? Здоровье избранных превыше всего. (Табличка сарказм).

Перелопатил всю Конституцию. И не нашел статьи, которая бы выделяла отдельную группу граждан страны лечиться отдельно от большинства. Может не там искал?

Думаю, не секрет, что существуют специальные больницы, поликлиники, куда нога «обычного» белоруса просто так не ступит. Существует и специальный документ о том, кого допускать в Республиканский клинический медицинский центр. Списки эти составляются в управлении делами президента с грифом «для служебного пользования».

Задумался, а чем хуже министра или топ-руководителей ЦИК комбайнер, доярка или какой-нибудь работник фабрик, заводов и полей? Что за пережиток прошлого? Выходит, одному икра с маслом, а второму — краюха хлеба.

Притом что колхозник, например, это масло сорок лет производил. А как лечиться, так по талончику и в очереди? Думаю, до тех пор, пока «избранные больные» будут лечиться отдельно от народа — до тех пор городские поликлиники и больницы будут прозябать с допотопным оборудованием и вечной нехваткой кадров.

Вот когда все станут лечиться в обычных поликлиниках, тогда и медицина будет там на высоте.

А так… Мое личное мнение: скотство в том, что вообще существует медицинское обслуживание для «избранных». Деление на списочные касты лечения — есть признак полнейшего неуважения граждан страны.

И да. Ни один «избранный больной» еще не жил вечно. Так что скромнее надо быть, скромнее.