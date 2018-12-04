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Общество
04.12.2018
Евгений Федоров
Беларусь по-прежнему напоминает «белое пятно» в центре Европы

Мировой сервис Priceonomics записал Беларусь в список самых нелюбимых стран мира среди туристов.

Свежий рейтинг, который эксперты составили на базе данных Всемирного банка, оценивает страны по количеству принятых ими иностранных туристов относительно общего количества их жителей.

Беларусь традиционно оказалась в группе стран-неудачников на 12-м месте, занимая позицию между Суданом и Буркина-Фасо. По подсчетам аналитиков, на одного иностранного посетителя в нашей стране приходится 68 местных жителей, что свидетельствует о ее невысокой привлекательности среди туристов.

Из стран постсоветского пространства в первую двадцатку антирейтинга, кроме Беларуси, попали лишь Молдова и Таджикистан, которые оказались на 3-м и 19-м месте соответственно.

Интересно, что такие нерадостные результаты белорусский въездной туризм демонстрирует на фоне активной либерализации визового режима в стране, который летом 2018 года продлили до 30 дней. И нельзя сказать, что усилия чиновников не приносят плодов – ведь по статистике за прошлый год в страну приехали более 282 тысяч иностранных туристов, что на 65 тысяч больше, чем годом ранее.

Проблема скорее в другом: Беларусь так долго была своеобразным «белым пятном» в центре Европы, что теперь быстро привлечь в страну потоки иностранных туристов почти невозможно. Для сравнения, у соседей-литовцев один только Вильнюс ежегодно посещают 429 тысяч иностранцев, а в масштабах всей страны речь идет о внушительной цифре в 2-3 миллиона иностранных посетителей.

Вполне возможно, если бы не многолетняя зашоренность белорусских чиновников, которые на протяжение двух десятилетий отказывались ввести безвизовый режим для иностранцев, ситуация с туристами в Беларуси была бы не хуже, чем у соседей.

К сожалению, белорусам за годы туристического «застоя» придется расплачиваться еще много лет. В том числе и своим кошельком.

 
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