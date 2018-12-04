«На дурь уходило около 4 тысяч долларов в год»

29-летняя жительница нашего города Мария* 13 лет «сидела» на наркотиках. Восемь месяцев назад девушка прошла лечение и сейчас находится в «завязке».

Мария рассказала Intex-press, из-за чего начала принимать наркотики, как к этому отнеслась ее мама, как скрывала свою зависимость от коллег и что заставило ее согласиться на лечение.

Я с детства считала себя уродиной, аутсайдером. Я тяжело сходилась с людьми, на уроках молчала. Со мной работали школьные психологи. Мама считала, что со временем все пройдет, я перерасту это. В тот период у меня были даже попытки суицида – я себя резала. Умирать не хотела, просто делала себе больно.

Затем появилась компания ребят. Вместе с ними я выпивала. Алкоголь помогал раскрепоститься, но это все равно было не то. Мне хотелось более ярких эмоций.

Ждала «кайф», а получила передозировку

Наркотики я впервые попробовала в 16 лет. Все в той же компании. Это был волнительный момент – я ждала «кайф». Но вместо этого получила передозировку. Мне ввели большую дозу. Почти сразу стало тошнить, рвать, трясти. Точно не помню, что было, но я пролежала сутки. Друзья присматривали за мной, чтобы я «кеды за икону не закинула».

Когда стало лучше, я снова решила попробовать наркотики. Сейчас понимаю, что нормальный человек после передозировки остановился бы, но я тогда об этом не думала. Укололась и получила, что хотела: ощущение легкости и непринужденности.

С того момента я подсела на наркотики. Я боялась ломки и в то же время боялась попасть в «систему», стать зависимой. Чтобы этого не случилось, я «прыгала» с одного наркотика на другой. Я не считала себя наркоманкой и не понимала, что уже зависима. Мне казалось, что, если я не гнию в подъезде, все хорошо. Я была убеждена, что смогу бросить наркотики так же легко, как начала.

Внешне я ничем не отличалась. Выдавали только зрачки – они были сужены. Чтобы этого не было видно, я все время ходила в очках.

Наркотиками делились друзья, давали бесплатно, небольшими дозами на пробу. В 18 лет я начала подрабатывать. Мои ровесники тратили деньги на развлечения, одежду, я – на наркотики. Если денег не было, одалживала у мамы.

Думаю, мама догадывалась, но не хотела в это верить

Я поступила в колледж. Но наркотики были на первом месте. Я употребляла их ежедневно, ходила на занятия обсаженная. Как-то мне было очень плохо, я решила взять освобождение, пошла в больницу. Врач захотела измерить давление, подняла рукава кофты и увидела мои исколотые руки. Я испугалась, выбежала из кабинета…

В колледже знали, что я употребляю, проводили со мной беседы. Наверное, они думали, что я побалуюсь и брошу.

Мама со мной на эту тему не говорила. Я сильно не пряталась, употребляла дома. Как-то мы с другом варили наркотики у меня, в этот момент забежала мама, взяла что-то и ушла. Мы были в шоке, что она ничего не заподозрила, ведь в квартире стоял такой специфический запах. Думаю, она догадывалась, но не хотела в это верить.

Позже она пыталась мне помочь, водила к бабкам, кодировала. Это не работало – я была уверена, что никаких проблем у меня нет. Думаю, человек сам должен осознать, что ему нужна помощь.

Чуть не посадили, но и это не остановило

В 21 год я встретила парня. Рассказала ему, что употребляю наркотики. Он поставил условие: либо я бросаю наркотики, либо он бросает меня. Я думала, что легко справлюсь: по-прежнему не считала себя зависимой. Но на деле оказалось, что это были лишь громкие слова.

Я попыталась заменить наркотики алкоголем. Не помогало. Я втихаря встречалась с бывшими друзьями и кололась. Парень доверял мне, никогда не проверял мои руки. Если и замечал что-то, я говорила, что это аллергия. Врать за годы употребления я научилась мастерски. Себя же успокаивала тем, что после работы можно немного расслабиться, что «разочек можно».

Спустя полтора года с парнем мы расстались.

Однажды меня чуть не посадили за наркотики. Кто-то сказал милиции, что я их распространяю. Были долгие разбирательства. К счастью, обнесло. Но и это меня не остановило.

Не понимаю, как, но я успевала учиться, работать. Последние семь лет работала на хорошей должности с хорошим заработком. Все время боялась, что «спалят», что потеряю работу. А наркотики ведь надо за что-то покупать. Коллеги, думаю, ничего не замечали. К тому же я все время старалась контролировать свои слова и действия. Когда спрашивали, почему плохо выгляжу, говорила, что болею. Со временем коллеги привыкли, что я постоянно больная, и не обращали внимания.

Друг сказал: «Ты скоро умрешь»

Я стала мало спать, употребляла все чаще. Периодами были ломки. Это такое чувство, когда при болезни ломит кости, только в сотни раз хуже. От боли у меня текли слезы, ломало каждый миллиметр костей. Но и тогда я считала, что поболит и пройдет. Друзья прямо говорили, что я наркоманка, а я все отрицала.

Потом стало еще хуже. Раньше я употребляла наркотики после работы, а затем уже на работе с самого утра. Я поняла, что что-то надо делать. Пыталась обойтись без наркотиков, но срывалась.

Все изменила встреча со старым другом. Он пропал, я даже думала, что умер. Оказалось, три года он лечился. Увидев меня – менее 50 кг веса, с большими синяками под глазами и сине-красными руками, он сказал: «Ты скоро умрешь». Потом предложил пойти на лечение. И я согласилась.

Сбегала и снова возвращалась

Лечилась я в Минске. Анонимно, поэтому платно – в месяц больше 800 рублей. Платила мама.

В центре я находилась два месяца. Первые две недели не понимала, что происходит: у меня была жуткая ломка. Потом со мной работали психологи и психотерапевты. Когда вышла, было сложно. Я боялась людей, думала, все знают, что я наркоманка. Мне было очень стыдно.

Из-за нервов через месяц я сорвалась. Мама снова отправила меня на лечение. Я сбегала и снова возвращалась. Мне помогло, что многие меня поддержали. Мама проводила со мной больше времени, забирала у меня деньги, чтобы я снова не сорвалась. Я нашла психотерапевта, с которым работаю уже на протяжении восьми месяцев. Также посещаю группу анонимных наркоманов в Барановичах. Мне помогает общение с такими же, как я.

До сих пор бывает тяжело. Говорят, что бывших наркоманов не бывает. Чтобы не сорваться, нужно всю жизнь работать над собой.

Когда я думаю о прошлом, хочется сесть и плакать. 13 лет жизни… Однажды я подсчитала, что в последние годы на наркотики уходило около 4 тысяч долларов в год.

Я рада, что теперь живу другой жизнью: у меня есть настоящие друзья, которые звонят без повода, спрашивают, как дела. Я поняла, что жизнь – это здорово.

*Имя героини изменено по ее просьбе.