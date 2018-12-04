Зиссер объяснил, почему не продал TUT.BY

В интервью Анастасии Баренцевой Юрий Зиссер рассказал, что известный бизнесмен Виктор Прокопеня хотел приобрести ресурс в 2013 году.

Сделка, по словам Зиссера, не состоялась, потому что бизнесмен предлагал достаточно низкую цену. Основатель TUT.BY не вспомнил цену, но упомянул, что она была «ниже наших ожиданий».

Журналистка поинтересовалась, за какую цену Зиссер был бы готов продать портал сегодня.

— Ни за сколько не продам, никому. Даже за миллиард, — заявил Юрий Зиссер. — Разве что я мог бы говорить с каким-то медиахолдингом, так как это возможность роста для TUT.BY. Стать частью, например, New York Times. Чтобы можно было пользоваться их инструментами, ездить на стажировки, учиться. Тогда бы это имело смысл. А смысл продаваться белорусам? Таких нет белорусов, от которых мы могли бы получить что-то большее, чем деньги.

Напомним, недавно Юрий Зиссер назвал одну из причин процесса против TUT.BY (дела БЕЛТА – прим. «С»).

Он согласился с тем, что хотят убрать конкретно Марину Золотову с поста главреда.

– Конечно, хотят. Давно добиваются этого. Они считают, что линия TUT.BY – лично от Золотовой. У них государственное, иерархическое мышление. Думают, достаточно поменять одного человека – и политика портала изменится.