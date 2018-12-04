Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии еженедельника France Football.

Модрич в мае выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, а в июле со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира.

Осенью Модрич был признан игроком года по версии ФИФА.

С 2008 года «Золотой мяч» получали только Криштиану Роналду и Лионель Месси: у каждого из них по пять наград.В этом году Криштиану Роналду занял второе место. Третьим стал французский нападающий Антуан Гризманн.

В топ-10 также вошли Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Мохамед Салах, Рафаэль Варан, Эден Азар, Кевин Де Брюйне, Харри Кейн.