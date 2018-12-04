Самозанятым и ремесленникам разрешат платить страховые взносы в ФСЗН

Чтобы обеспечить себе трудовую пенсию.

Новый указ президента даст возможность самозанятым платить взносы в Фонд социального страхования и тем самым обеспечить себе трудовую пенсию. Об этом рассказал в программе «Наши новости» на телеканале ОНТ первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

Александр Турчин отметил, что в стране растет количество самозанятых, президентский декрет № 7 предоставляет для этого широкие возможности. Однако сегодня ремесленник или кондитер, работающий на дому, не может вносить платежи в Фонд социальной защиты. А без минимального стажа, который с 2025 года будет составлять 20 лет, им придется рассчитывать только на социальную пенсию.

Стоит отметить, что заставлять делать отчисления в ФСЗН самозанятых и ремесленников никто не станет. Дело будет добровольным, уточняет TUT.BY.

Указ внесет изменения и в работу индивидуальных предпринимателей, которые работают сезонно. Им государство также пойдет навстречу и на время простоя, связанного с природными или погодными условиями, их освободят от уплаты страховых взносов.