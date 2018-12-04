Фото дня. Прощание с президентом

В Вашингтоне, в ротонде Капитолия, до 5 декабря будет находиться гроб с телом Джорджа Буша-старшего, который умер 30 ноября в возрасте 94 лет у себя дома в Хьюстоне.

Хьюстон, штат Техас, 2 декабря 2018 года. Как пишет Радыё Свабода, на снимке Соли, золотой лабрадор, который работал в качестве служебной собаки Джорджа Буша-старшего, спит рядом с гробом президента

Джорджа Буша-старшего похоронят в родном Техасе в четверг, 6 декабря. Накануне пройдет церемония прощания с бывшим президентом в Вашингтоне, этот день объявлен национальным днем траура.

Проститься с ним сможет любой желающий.