Кто из иностранных инвесторов опутал Беларусь торговыми сетями

Сколько крупных ретейлеров с зарубежным капиталом работает на белорусском рынке.

Сеть детских товаров «Буслік», о приобретении 90% доли которой недавно объявила польская компания CDRL, является всего одним из дюжины крупных ретейлеров с иностранным капиталом, присутствующих сегодня в розничном сегменте Беларуси.

Небольшой масштаб рынка и его зарегулированность на протяжении всего периода развития отпугивали тех, кто готов был инвестировать в этот сегмент национальной экономики. Несколько проектов прекратило существование через их продажу более искушенным в местных условиях белорусским игрокам.

Завтра твоей страны составило топ-12 крупнейших розничных проектов в Беларуси, в которых напрямую участвует иностранный капитал.

«Соседи» (Литва)

Первопроходцами в белорусской рознице стали литовцы. В 2001 году литовские бизнесмены (Алма Яунцемене, Мариус Мацевичус и Арунас Папирас), занимавшиеся до этого дистрибуцией товаров известных мировых брендов, вместе с местными партнерами открыли первый супермаркет «Соседи».

«Соседи» выросли в одну из крупнейших национальных фуд-сетей и продолжают развиваться. Недавно было объявлено о вхождении в ее состав супермаркетов Preston и магазина «Заходні».

«Алми», Spar (Россия)

«Алми» — это первый и с 2018 года (после выхода «А1» из «Белмаркета») единственный российский проект в фуд-ретейле Беларуси.

Проект имеет белорусские корни, поскольку его создатель, бывший акционер российских розничных компаний «Виктория» и «Дикси» Александр Зарибко родом из Пинска. В 2005 году он купил первый магазин в Минске («Закрама»), а с 2006 года начал создавать сеть «Алми».

В 2017 году российский бизнесмен привел на белорусский рынок франшизу нидерландского бренда Spar.

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