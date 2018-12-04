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Фотожабы: «Жить стало лучше, жить стало веселее!»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Стало известно, сколько белорусов попало в «базу тунеядцев»
Белорусы – о базе тунеядцев: «Ну вот и официально признали безработицу в 12%»
Лукашенко наградил депутата, которая разрабатывала декрет о «тунеядцах»
Цифра дня. Сколько работников предприятия уволили с начала года
«Населению нужно готовиться». Что ждет белорусов в случае «черного» нефтяного сценария?
Фото дня. Путин смотрит на Трампа, который отказался с ним здороваться
Коротко о выступлении Путина на форуме «Россия зовёт!»
Познер предложил Брилеву сдать британский паспорт. Брилев не хочет
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