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Зацепило!
03.12.2018
Кирилл Иванов
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко

Зацепило! Когда достаточно взгляда в зеркало.

На совещании с руководством Совмина глава государства затронул тему господдержки предприятиям АПК, напомнив о своей недавней инструкции о том, кого нужно поддерживать в первую очередь:

— Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить.

И хоть это заявление касалось аграрной сферы, думается, что слова о пофамильном списке виновных вполне применимы к другим сферам. Тем более, что начало декабря подарило немало причин задуматься о происходящем в стране.

Например, кто же ответственен за то, что Беларусь оказалась в критической зависимости от поставок нефти из России?

Кто доруководился до того, что в стране полмиллиона человек считаются официально не занятыми в экономике?

Кто годами лично спасает «Комволь», «Сукно», льнокомбинаты, колхозы, но итогом спасательной операции все чаще становаятся публичные порки руководителей предприятий и все новые миллиарды в песок?

Вряд ли для ответа на эти вопросы нужно создавать целую комиссию — достаточно одного взгляда в зеркало. 

Помогли Александру Григорьевичу и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу

 
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