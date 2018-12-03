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Зак Мико: первый в мире мужчина-модель плюс-сайз
Он не очень подходит под стандарты классических мужских моделей. Его рост — 197 сантиметров, а вот талия — 101 сантиметр.
Тем более неожиданным стало то, что 29-летний парень подписал контракт с агентством IMG и стал первым в мире мужчиной-моделью плюс-сайз, пишет Daily Mail.
Сам Зак признается, что никогда не мечтал о карьере модели, но однажды к нему в Instagram обратился скаут из модельного агентства и предложил работу.