Зак Мико: первый в мире мужчина-модель плюс-сайз

Он не очень подходит под стандарты классических мужских моделей. Его рост — 197 сантиметров, а вот талия — 101 сантиметр.

Тем более неожиданным стало то, что 29-летний парень подписал контракт с агентством IMG и стал первым в мире мужчиной-моделью плюс-сайз, пишет Daily Mail.

Сам Зак признается, что никогда не мечтал о карьере модели, но однажды к нему в Instagram обратился скаут из модельного агентства и предложил работу.