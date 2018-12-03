Бюджетникам будут начислять зарплату по-новому

Александру Лукашенко представили проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы.

Вступить в действие документ должен с 2020-го, следующий год станет подготовительным, сообщает СТВ.

— Иногда даже не столько самому работнику, сколько бухгалтеру, профессионалу в этом деле, очень сложно понять всю систему формирования заработной платы. Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50−60%, остальное — стимулирующие надбавки, — заявил первый вице-премьер Александр Турчин. — Мы значительно снижаем единую тарифную сетку. Безусловно, самое главное — это ни в коей мере не должно ухудшить заработную плату работникам. Мы предполагаем, что это хоть немного, но повысит ее. Но однозначное требование президента — никакого ухудшения.