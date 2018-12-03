Их нравы. Как начштаба Балтийского флота агитировал против названия аэропорта в Калининграде именем Канта

«Писал какие-то непонятные книги», «предал свою родину», «ползал на коленях».

В российском Калининграде закончился конкурс «Великие имена России», в рамках которого предлагалось переименовать калининградский аэропорт «Храброво».

В качестве вариантов предлагались имена немецкого философа Иммануила Канта, уроженца Кенигсберга, российской императрицы Елизаветы, генерала Ивана Черняховского, командовавшего до своей гибели 3-м Белорусским фронтом, и сменившего его маршала Александра Василевского.

Конкурс сопровождался рядом скандалов, связанных с именем Канта. Сперва депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев заявил, что упоминание имени немецкого философа в конкурсе оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото newkaliningrad.ru

Затем, за несколько дней до окончания голосования неизвестные облили краской памятник Канту, его могилу философа и мемориальную табличку. Рядом были разбросаны листовки с надписями «Кант предал русскую землю».

За день до завершения конкурса в Калининграде произошел еще один скандал. Выступая перед моряками, глава штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин призвал присутствующих не голосовать за имя Канта.

— Этот человек предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете — чтобы он там преподавал, писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет, — заявил вице-адмирал и предложил голосовать за маршала Василевского.

По предварительным данным, в голосовании победила императрица Елизавета, Кант оказался на третьем месте.