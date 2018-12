Пятьдесят оттенков желтого. Все о массовых протестах во Франции

Столкновения полиции с демонстрантами у Триумфальной арки, 1 декабря 2018 года, фото Reuters

Общее число участников акций протеста, по данным полиции, с каждой неделей падает: если в первый день протестов, 17 ноября, на улицы французских городов вышли 282 тысячи человек, то 1 декабря – 136 тысяч.

Даже 282 тысячи митингующих – не самая большая цифра для привычной к массовым демонстрациям Франции (в 2010-м против пенсионной реформы здесь протестовали более 1 миллиона человек).

Тем не менее накал страстей только растет: в ряды манифестантов, выступавших сперва против поэтапного повышения цен на горючее (в общей сложности всего лишь на 14 евроцентов!), а затем выдвинувших общие претензии к политике президента Эммануэля Макрона и его правительства, присоединяются ультраправые и ультралевые группировки.

Протесты «желтых жилетов» в Париже. Фото AFP

3 декабря Эммануэль Макрон поручил премьер-министру Эдуарду Филиппу встретиться с представителями «желтых жилетов», хотя еще накануне он наотрез отказывался уступать их требованиям. При этом Макрон, вопреки предыдущим сообщениям, подчеркнул, что власти пока не обсуждают возможность введения в стране военного положения.

В воскресенье, 2 декабря, после возвращения с саммита G20 в Аргентине французский президент отправился к поврежденной Триумфальной арке в Париже, где митингующие встретили его криками «Макрона в отставку!» и «Желтые жилеты победят».

Акции протеста против повышения цен на автомобильное топливо и роста налогов начались во Франции 17 ноября. Они затронули Париж, Марсель, Бордо, Страсбург, Нант, Гавр, Кан, Ниццу и другие города.

В первый же день на юго-востоке страны женщина, сидевшая за рулем окруженной толпой машины, запаниковала и насмерть сбила одну из демонстранток. 20 ноября в центре Франции от ранений умер мотоциклист, врезавшийся в застрявшую в возведенной демонстрантами баррикаде фуру. В ночь на 2 декабря в провансальском Арле при схожих обстоятельствах погиб водитель маленького фургона.

