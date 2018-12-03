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В мире
03.12.2018
Александр Гостев, Марк Крутов, Радио Свобода
Пятьдесят оттенков желтого. Все о массовых протестах во Франции

Во Франции в результате массовых протестов движения «желтых жилетов» погибли уже три человека и сотни ранены. В воскресенье, 2 декабря, самые радикальные группы протестующих повредили Триумфальную арку, один из символов французской столицы, и экспонаты расположенного в ней музея.

Столкновения полиции с демонстрантами у Триумфальной арки, 1 декабря 2018 года, фото Reuters

Общее число участников акций протеста, по данным полиции, с каждой неделей падает: если в первый день протестов, 17 ноября, на улицы французских городов вышли 282 тысячи человек, то 1 декабря – 136 тысяч.

Даже 282 тысячи митингующих – не самая большая цифра для привычной к массовым демонстрациям Франции (в 2010-м против пенсионной реформы здесь протестовали более 1 миллиона человек).

Тем не менее накал страстей только растет: в ряды манифестантов, выступавших сперва против поэтапного повышения цен на горючее (в общей сложности всего лишь на 14 евроцентов!), а затем выдвинувших общие претензии к политике президента Эммануэля Макрона и его правительства, присоединяются ультраправые и ультралевые группировки.

Протесты «желтых жилетов» в Париже. Фото AFP

3 декабря Эммануэль Макрон поручил премьер-министру Эдуарду Филиппу встретиться с представителями «желтых жилетов», хотя еще накануне он наотрез отказывался уступать их требованиям. При этом Макрон, вопреки предыдущим сообщениям, подчеркнул, что власти пока не обсуждают возможность введения в стране военного положения.

В воскресенье, 2 декабря, после возвращения с саммита G20 в Аргентине французский президент отправился к поврежденной Триумфальной арке в Париже, где митингующие встретили его криками «Макрона в отставку!» и «Желтые жилеты победят».

Акции протеста против повышения цен на автомобильное топливо и роста налогов начались во Франции 17 ноября. Они затронули Париж, Марсель, Бордо, Страсбург, Нант, Гавр, Кан, Ниццу и другие города.

В первый же день на юго-востоке страны женщина, сидевшая за рулем окруженной толпой машины, запаниковала и насмерть сбила одну из демонстранток. 20 ноября в центре Франции от ранений умер мотоциклист, врезавшийся в застрявшую в возведенной демонстрантами баррикаде фуру. В ночь на 2 декабря в провансальском Арле при схожих обстоятельствах погиб водитель маленького фургона.

В Париже в прошедшие выходные в протестах участвовали, по данным властей, 75 тысяч человек. Сотни «желтых жилетов» заняли улицы в историческом центре. Некоторые пытались строить баррикады и бросали в полицию банки и бутылки с желтой краской, многие молодые люди в масках поджигали автомобили, громили витрины магазинов и мародерствовали.

Парижская полиция применила дубинки, водометы и слезоточивый газ, задержав больше 400 человек. Пострадали более 130 протестующих и не менее 20 полицейских.

Во время беспорядков вандалы сумели попасть во внутренние музейные помещения Триумфальной арки, где они откололи голову у мраморной статуи Наполеона Бонапарта, полностью разбили на мелкие куски две скульптуры начала 20-го века и разрисовали стены граффити.

По словам директора Национального управления охраны памятников Франции Филиппа Белаваля, общий ущерб, нанесенный Триумфальной арке и расположенному в ней музею, оценивается в несколько сотен тысяч евро.

Французские медиа отмечают, что первоначально относительно мирный протест «желтых жилетов» перерос в насильственные акции, погромы, вандализм и грабежи из-за того, что в ряды манифестантов быстро внедрились хулиганы и преступники из бедных районов, а также боевики самых разных уличных группировок, как ультралевых, так и ультраправых.

Сами «желтые жилеты» – стихийно возникшее движение, не имеющее четкой структуры и верховного руководства, поэтому они оказались не в состоянии удержать от откровенно противоправных действий быстро разраставшуюся толпу, настрой которой становился все более агрессивным.

Фото Reuters

По статистическим данным, за год во Франции цены на дизельное топливо, все более популярное у автомобилистов, выросли почти на 24 процента, а на бензин разных марок – на 10–15 процентов, до 1 евро 65–70 центов за литр.

Это гораздо больше «налоговой составляющей» в 14 центов, ставшей триггером протестов, но надо учитывать, что в росте цен на дизель сыграло свою роль и общее повышение цен на нефть. Постепенно на этом фоне в социальных сетях появилось и стало быстро расти протестное движение, члены которого решили в качестве своеобразной униформы носить водительские светоотражающие жилеты желтого цвета – и распространяли призывы к акциям гражданского неповиновения и блокировке основных автодорог страны с требованием снижения налогов на топливо, чтобы удержать цены.

За последние две недели тема дорогого горючего в лозунгах тысяч манифестантов на улицах французских городов все чаще уступает место другим, общеполитическим требованиям – причем в самой протестной толпе, из которой звучат как левые, так и правые лозунги, начали происходить драки между участниками.

В минувшие выходные главный редактор российского международного телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ходе протестов во Франции пострадали 12 ее журналистов. Одного из них сильно ударило полицейской гранатой со слезоточивым газом, второго ранили резиновой пулей из полицейского травматического ружья.

При этом на передовой столкновений есть представители радикальных движений, чьи лидеры не раз открыто симпатизировали Владимиру Путину или даже получали от России финансовую поддержку: это крайне правые из «Национального фронта» Марин Ле Пен и ультралевые из движения «Непокоренная Франция», которое возглавляет поклонник российского лидера Жан-Люк Меланшон.

Фото Reuters

Парижу и другим французским городам не привыкать к самым жестким и массовым столкновениям демонстрантов с полицией: здесь подобные происшествия являются частью политической традиции и происходят регулярно, например 1 мая.

Тем не менее, политические эксперты все чаще сравнивают их со студенческими протестами 1968 года, кардинально изменившими политический климат в стране: в понедельник протесты перекинулись также на образовательные учреждения.

Как сообщает телеканал France 24, по всей стране в понедельник учащимися было заблокировано около 100 школ и лицеев, что привело к новым столкновениям с полицией и отмене занятий.

 
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