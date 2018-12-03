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В телеге сегодня. «Профессиональный каналья и его тысяча чертей»
Telegram-канал «Солнечный шторм» – о возвращении в России официальной цензуры и худсоветов.
«Актер Михаил Боярский в эфире телеканала «Дождь» в беседе с Натальей Синдеевой высказался за необходимость возвращения в России официальной цензуры и художественных советов.
По мнению Боярского, любое произведение искусства должно сначала оцениваться профессионалами, которые затем должны делать вывод, достойно оно зрителя или нет.
Профессиональный каналья и его тысяча чертей. Выключите свет, они на свет лезут».
В телеге вчера. «Чтобы наказать российских мужчин еще больше, Украина должна запретить выезд в РФ своих женщин»