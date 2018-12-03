Зарплата на госпредприятиях Латвии: не меньше 10 тысяч евро в год

Названы данные по средней зарплате в компаниях с государственным капиталом.

Опубликован отчет Межведомственного координационного центра (МКЦ) Латвии по итогам 2017 года. Выяснилось, что самая высокая зарплата зафиксирована на лесохозяйственных предприятиях – 17500 евро в год до уплаты налогов – около 1020 евро «на руки» в месяц, сообщает delfi.lv.

Далее следуют зарплаты в области транспорта и энергетики – 15300 евро в год (892 евро в месяц «на руки»), недвижимости – 14200 евро (829 евро в месяц), связи – 13200 евро (772 в месяц), культуры – 10700 евро (632 евро в месяц) и здравоохранения – 9800 евро (582 евро в месяц).

В минувшем году выросли зарплаты у всех, кроме сферы недвижимости (понижение на 3,6%). Самый высокий рост зафиксирован в сфере культуры – почти 10%.

Представители МКЦ рассказали, что зарплата тем выше, чем больше удельный вес предоставляемых услуг. На неё также влияет модель получения доходов и вес нефинансовых целей.

Зарплата в Латвии впервые превысила 1000 евро «на бумаге»

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