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03.12.2018
ВВС
Протеже Ангелы Меркель предложила подумать о запрете российским кораблям заходить в европейские порты

Аннегрет Крамп-Карренбауэр занимает более жесткую позицию по отношению к России.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (слева) считается фавориткой Ангелы Меркель. Фото Getty Images

8 декабря в Гамбурге на съезде правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) будет избран новый лидер, так как канцлер Ангела Меркель объявила в октябре, что уходит с этого поста.

Есть вероятность того, что со временем новый лидер партии станет следующим канцлером Германии.

Кандидатов на должность нового лидера ХДС много, среди них — бывший глава фракции блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Но наиболее вероятным кандидатом многие считают бывшего премьера земли Саарланд Аннегрет Крамп-Карренбауэр, чью кандидатуру поддерживают сама Ангела Меркель и коллективное руководство партии.

Жесткая позиция

В немецкой прессе Аннегрет Крамп-Карренбауэр, или, сокращенно, АКК, получила прозвище «Мини-Меркель». Однако на самом деле по многим вопросам она занимает более консервативную и жесткую позицию.

В воскресенье вечером Аннегрет Крамп-Карренбауэр, занимающая сейчас пост генерального секретаря партии ХДС, заявила в эфире телеканала ARD, что Германия должна занять более жесткую позицию по отношению к России.

В частности, она призывает пересмотреть отношение к газопроводу «Северный поток-2» в связи с событиями в Керченском проливе, где Россией были захвачены три корабля Украины.

По словам Крамп-Карренбауэр, прекратить политическую поддержку строительству «Северного потока-2» было бы слишком радикальным шагом, но Берлин в ответ на агрессивную политику Москвы мог бы ограничить объемы природного газа, поставляемого через этот трубопровод.

В субботу Ангела Меркель встретилась с российским президентом Владимиром Путиным и призвала его освободить из заключения украинских моряков. При этом она не призвала к ужесточению санкционного режима, наложенного на Россию.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр — ближайшая союзница Ангелы Меркель, но занимает более жесткую позицию по отношению к России.

В интервью ARD она заявила, что позиция Германии и ее союзников по отношению к России до сих пор недостаточно твердая, иначе Путин не решился бы на конфликт в Керченском проливе.

Крамп-Карренбауэр заявила в пятницу в интервью Рейтер, что ЕС и США должны обдумать возможность запрета российским судам, базирующимся в Азовском море, заходить в европейские порты.

Это предложение вызвало критику немецких социал-демократов, в том числе бывшего министра иностранных дел Зигмара Габриэля, обвинившего Украину в том, что она втягивает Германию в противостояние с Россией.

Споры вокруг «Северного потока-2»

Другой основной кандидат в лидеры ХДС Фридрих Мерц также сказал, что эскалация конфликта между Россией и Украиной ставит под вопрос целесообразность строительства «Северный поток-2».

Бывший глава МИДа Германии Хайко Маас заявил в понедельник, что Берлину нельзя выходить из проекта «Северный поток-2».

По его словам, трубопровод будет построен в любом случае, однако Германия, выйдя из проекта, лишится возможности настоять на продолжении поставок газа по альтернативному маршруту через Украину

США, Украина и страны Восточной и Центральной Европы выступают против строительства этого трубопровода, так как, с их точки зрения, это нанесет ущерб Украине, которая больше не сможет взимать налог за транзит российского газа через свою территорию.

Кроме того, Вашингтон считает, что этот газопровод увеличит энергетическую зависимость Германии от России на ближайшие десятилетия.

Российский «Газпром» возглавляет консорциум, строящий «Северный поток-2». Строительство обойдется в 11 млрд долларов и будет закончено к следующему году. Пропускная способность трубопровода удвоит размеры поставок российского газа в Германию в обход территории Украины.

 
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