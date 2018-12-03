Румас признал, что государственные предприятия работают хуже, чем частные

Правительство нашло способ, как повысить эффективность работы госпредприятий.

Как отметил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с Александром Лукашенко, правительство внесло на рассмотрение предложение об усилении роли государства как собственника в управлении предприятиями.

Чиновник признал, что в среднем производительность труда на предприятиях с госсобственностью ниже, чем на частных предприятиях.

По его словам, исправить ситуацию планируется за счет создания советов директоров или наблюдательных советов, которые будут следить за развитием и заниматься стратегическим управлением госпредприятий. Премьер-министр также отметил, что на части предприятий советы директоров и набсоветы уже сформированы, но работают скорее формально.