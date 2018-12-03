Цифра дня. Сколько работников предприятия уволили с начала года

Больше, чем приняли на работу.

По данным Белстата, за 10 месяцев нынешнего года организации уволили чуть больше 612 тысяч работников. При этом трудоустроили предприятия за этот период на 32,7 тысячи человек меньше.

При этом в октябре предприятия в целом вышли на положительную динамику — уволили меньше, чем приняли на работу: 65 878 человек взяли, а 60 324 уволили.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, численность безработных по методике Международной организации труда в третьем квартале этого года составила 240,5 тысячи человек (годом ранее — 273,9 тысячи человек), сообщает TUT.BY.

При этом официальная безработица в Беларуси продолжает снижаться. На начало октября в стране насчитывалось 14,3 тысячи нетрудоустроенных, а месяцем ранее — 15 тысяч человек.