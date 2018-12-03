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Спорт
03.12.2018
Салiдарнасць
Кадр дня. После завершения чемпионата Беларуси футболисты пробежались по снегу с фанатами

2 декабря завершился чемпионат страны по футболу: в последнем туре солигорский «Шахтер» обогнал минское «Динамо» в борьбе за «серебро», а «Смолевичи» вылетели из высшей лиги.

Луч — Смолевичи — 1:1 (Осипенко, 78— Васьков, 30)

Неман — Динамо Бр — 0:3 (Седько, 30, Нивалдо, 50, Борисов, 75)

 

Городея – Слуцк — 2:0 (Пушняков, 36, Дубаич, 94+, с пенальти)

 

Ислочь – Днепр — 3:2 (Комаровский, 45, 62, 71 – Курзенев, 29, Подстрелов, 37)

 

Торпедо-БелАЗ — БАТЭ — 2:2 (Концевой, 11, Щербо, 38 – Скавыш, 40, Гордейчук, 43)

 

Гомель — Витебск — 1:3 (Жесткин, 19 – Фурлан, 11, Наумов, 52, Теверов, 60)

 

Торпедо Мн — Динамо Мн — 0:3 (Гаврилович, 23, Фатаи, 50, Треботич, 91+)

 

Шахтер — Минск — 4:0 (Рыбак, 29, Бакай, 68, Лаптев, 78, Ковалев, 92+)

 

Несмотря на неудачный старт в чемпионате, «Шахтер» сумел опередить минское «Динамо» в борьбе за серебряные медали. После победы над «Минском» футболисты побратались с болельщиками на поле.

Фото vk.com/fcshakhterby

Лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси-2018 стал нападающий брестского «Динамо» Павел Савицкий – на его счету 15 голов. Самым полезным футболистом оказался Игорь Стасевич из БАТЭ – он забил 8 мячей и отдал 15 голевых передач.

Итоговая турнирная таблица:

1. БАТЭ – 73

2. Шахтер – 64

3. Динамо Мн – 63

4. Витебск – 62

5. Торпедо-БелАЗ – 55

6. Динамо Бр – 52

7. Неман – 43

8. Слуцк – 36

9. Городея – 34

10. Ислочь – 33

11. Минск – 30

12. Гомель – 28

13. Луч – 24

14. Торпедо Мн – 24

15. Смолевичи – 24

16. Днепр – 16

 

 
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