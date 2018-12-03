Кадр дня. После завершения чемпионата Беларуси футболисты пробежались по снегу с фанатами

2 декабря завершился чемпионат страны по футболу: в последнем туре солигорский «Шахтер» обогнал минское «Динамо» в борьбе за «серебро», а «Смолевичи» вылетели из высшей лиги.
Луч — Смолевичи — 1:1 (Осипенко, 78— Васьков, 30)
Неман — Динамо Бр — 0:3 (Седько, 30, Нивалдо, 50, Борисов, 75)
Городея – Слуцк — 2:0 (Пушняков, 36, Дубаич, 94+, с пенальти)
Ислочь – Днепр — 3:2 (Комаровский, 45, 62, 71 – Курзенев, 29, Подстрелов, 37)
Торпедо-БелАЗ — БАТЭ — 2:2 (Концевой, 11, Щербо, 38 – Скавыш, 40, Гордейчук, 43)
Гомель — Витебск — 1:3 (Жесткин, 19 – Фурлан, 11, Наумов, 52, Теверов, 60)
Торпедо Мн — Динамо Мн — 0:3 (Гаврилович, 23, Фатаи, 50, Треботич, 91+)
Шахтер — Минск — 4:0 (Рыбак, 29, Бакай, 68, Лаптев, 78, Ковалев, 92+)
Несмотря на неудачный старт в чемпионате, «Шахтер» сумел опередить минское «Динамо» в борьбе за серебряные медали. После победы над «Минском» футболисты побратались с болельщиками на поле.
Фото vk.com/fcshakhterby
Лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси-2018 стал нападающий брестского «Динамо» Павел Савицкий – на его счету 15 голов. Самым полезным футболистом оказался Игорь Стасевич из БАТЭ – он забил 8 мячей и отдал 15 голевых передач.
Итоговая турнирная таблица:
1. БАТЭ – 73
2. Шахтер – 64
3. Динамо Мн – 63
4. Витебск – 62
5. Торпедо-БелАЗ – 55
6. Динамо Бр – 52
7. Неман – 43
8. Слуцк – 36
9. Городея – 34
10. Ислочь – 33
11. Минск – 30
12. Гомель – 28
13. Луч – 24
14. Торпедо Мн – 24
15. Смолевичи – 24
16. Днепр – 16