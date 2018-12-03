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Политика
03.12.2018
Салiдарнасць
Лукашенко: «Чтобы пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния»

Глава государства неожиданно обнаружил, что выделяемые государством для предприятий средства часто уходят впустую. И предложил подумать, куда потратить еще 500 млн.

Для начала он потребовал обеспечить согласованность действий «прежде всего внутри правительства».

— Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать, — заявил Лукашенко на совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

Одной из тем нынешнего совещания стали очередные запросы о государственной поддержке на полмиллиарда рублей организациям, которые обслуживают АПК.

— К сожалению, правительство намеренно обошло эту тему во время обсуждения проекта бюджета на предстоящий 2019 год. Если и появится необходимость кого-то поддержать, то в мае я установил четкий порядок. Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить, — сказал глава государства.

Лукашенко также поставил конкретные вопросы по работе некоторых предприятий. В их числе дрожжевой комбинат в Слуцком районе.

— С одной стороны, вы внесли проект исключительно технического решения об увеличении уставного фонда этого предприятия. А с другой, после изучения документов у меня возник вопрос: не попытка ли это уйти от решения проблемы. У предприятия рентабельность продаж минус 112%. Я не знаю, как с такими показателями можно вообще работать, — задался вопросом президент.

Он также коснулся перспектив ОАО «Сукно»:

— Если только правительство видит решение этого вопроса в том, чтобы выделить из бюджета 92 млн евро… Послушаем, прорабатывались ли другие варианты. И единственный ли это путь для того, чтобы восстановить (некогда уровня Советского Союза) работу предприятия.

Александр Лукашенко попросил доложить и о ситуации в ОАО «Камволь» - как организована работа, что сделано или не сделано за последнее время.

Еще один вопрос, вынесенный на совещание, — оплата труда работников бюджетных организаций.

— Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы — «Салідарнасць») у нас 850 тыс. белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит, — уверен белорусский лидер.

 
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