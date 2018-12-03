Заико: «Белорусская экономика похожа на кошку, которая постоянно мяукает»

Экономист объяснил, почему Лукашенко хотел сделать хорошо, а в результате плохо всем. Или почти всем.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук и руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико обсудили на страницах Белгазеты, кому в нашей стране жить хорошо.

Заико: — В 1990-е гг. мои коллеги из Всемирного банка и других институтов попытались выяснить, что важнее — частная собственность или макро­экономические условия в стране. Оказалось, что последнее. Поэтому главное — создать хорошие макроэкономические условия. Ненормально, когда ВВП растет на 3,7%, а доходы — на 17%, как в Беларуси. Это разламывает всю макроэкономическую политику.

Романчук: — Потому что руководство Беларуси все цепляется за модель Госплан/Гос­снаб, живет пятилетками, принимая все новые госпрограммы — одну за другой. Видно же, что эта модель сломалась еще 10 лет назад. Если хорошо присмотреться, то в середине 1990-х не было ни теоретических, ни управленческих, ни институциональных оснований для выбора именно ее. Возьмите любые секторальные вещи, на которые делали ставку, — они либо провалены, либо работают неэффективно. Примеров куча — «Ивацевичдрев», «Сукно», «Камволь», БПХО и т.д. Символ проваленной модернизации — «Борисовдрев» — выставлен на продажу. Желающих приобрести его что-то не видно. Вот Лукашенко разбил в пух и прах модернизацию цементной, стекольной промышленности, стройсектора.

По сути дела, это был сеанс публичного самобичевания, но не исцеления. Ведь Лукашенко снова и снова возвращается к старому. Опять пленумы… Опять никакой приватизации. Снова жэстачайше карать. Для чего власть цепляется за старую модель? Чтобы показать, что Беларусь — социально ориентированная страна? Так почему экономическим развитием страны поручено заниматься номенклатуре и силовому блоку? Это же абсурд. В результате нет ни устойчивого экономического развития, ни социальной защиты населения. Это подтверждается, как говорится, ногами и деньгами — из страны уезжает молодежь, из банков идет отток денег. Мы построили государство-Левиафан, которое все пожирает и сметает на своем пути.

Заико: — К сожалению, белорусский экономический тигр еще не родился. Пока имеем только кошку, которая постоянно мяукает и просит молока — дай, дай, дай.

Романчук: — Как ни парадоксально, идея Лукашенко о социальном государстве и западная мейнстримовская теория — это сиамские близнецы. Идея концентрации капитала и ресурсов в руках государства возникла давно. Тот же Кейнс говорил: дайте нам полномочия — мы приведем экономику в состояние оптимума и эквилибриума, потому что мы — аристократы, мы лучше знаем, как и что делать. И Лукашенко говорит, что сделает все справедливо: у этого заберу, тому отдам — будет баланс, всем будет хорошо. В результате плохо всем. Или почти всем: есть 1%, которому хорошо. Это те, кому государство бесплатно или почти бесплатно дает коттеджи стоимостью $ 1,5 млн. Это те, кто ежегодно осваивает ~$ 7 млрд. бюджетных ресурсов и еще столько же — госбанков и госпредприятий. Вот и получается — хорошо 20 тыс., а хреново 7 млн.

Заико: — Работает закон равновесия: если кому-то очень хреново, то кому-то очень хорошо.

Романчук: — Кто или что спасет Беларусь и мир от абсурдов? Или хотя бы минимизирует их влияние на экономическую и государственную политику?

Заико: — Во-первых, Беларуси необходимо отказаться от монополии власти. Во-вторых, закрыть чиновничий парк служебных автомобилей. Каждый из них уже давно прибарахлился собственным авто. Вот на них пусть и ездят.

Романчук: — Абсурдная имитация научного прикрытия того, что делают. Провал элиты в том, что она не стала полноценным барьером, который бы отфильтровывал плохие идеи от хороших. Она не генерирует собственных идей. Она — объединенная лояльным служением власти группа секондхендеров, которые делают то, за что им платят, и плевать им на стратегию видения, на чистоту научной методологии, на кодекс чести, на создание конкурентного поля, а также на жизнь обычного человека. Зализать всех под одну гребенку. В этом поле выигрывают пробивные, кто локтями распихивает, а кулаками защищает свое пространство. Они не обращают внимания на то, как живут пенсионеры, сколько получает воспитатель детского сада. Зато четко знают, как и где открыть счет в иностранном банке для минимизации вероятности быть прищученным за воровство.