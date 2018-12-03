«Говори правду» призывает полностью отменить декрет о «тунеядцах»

Движение «Говори правду» осудило продолжение практики применения Декрета №3.

– Мы считаем аморальным принуждать граждан платить за то, что из-за политики правительства и местных властей, они теряют работу и вынуждены уезжать от своих семей в поисках заработка, – отмечается в заявлении.

Активисты считают, что белорусы «и так платят, присылая деньги семьям, уплачивая НДС с каждой покупки».

– Комиссии, которые были сформированы на уровне местной власти состоят исключительно из лиц, лояльных местной власти и без представителей общества. Кроме этого, на сегодня нет никаких открытых расчетов и формул, откуда взялась и как формируется цена на коммунальные услуги.

Мы уже видели, к чему может привести подобная несправедливость – социальному взрыву и нестабильности в Беларуси. Кроме этого, подобный шаг в очередной раз наносит удар по доверию между гражданами и государством, без которого невозможно развитие Беларуси, – сообщается в заявлении «Говори правду».