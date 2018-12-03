Чем Беларусь интересна для французского бизнеса?

Представители деловых кругов Франции приехали в Минск, чтобы изучить возможности для сотрудничества.

По планам белорусско-французского экономического сотрудничества товарооборот между двумя странами за ближайшие пять лет должен вырасти в два раза. Его объем планируется довести до уровня $ 700 млн, в то время как сейчас взаимная торговля выглядит гораздо скромнее – примерно $ 350 млн.

Чтобы выполнить такой амбициозный план, французские власти стали активнее рассказывать местному бизнесу о возможностях нашей страны.

В конце ноября Беларусь посетила группа из двух десятков бизнесменов, представляющих регион Верхняя Франция. В ходе визита, организованного по инициативе Торгово-промышленной палатой региона (CCI Hauts-de-France) по инициативе консалтингового бюро «Франс Групп» совместно с Посольством Франции в Беларуси, французские предприниматели посетили некоторые крупные предприятия, а также встретились с представителями белорусского бизнеса.

– В этом году наша торговля продолжает расти, но мы видим, что есть потенциал, чтобы еще больше экспортировать французскую продукцию в Беларусь, – отмечает посол Франции в Беларуси Дидье Канесс.

По его словам, сегодня постоянное представительство в Беларуси имеют около 40 французских предприятий. В то же время существуют препятствия, которые тормозят экономическое сотрудничество между двумя странами.

– Есть три области, где эти барьеры особенно сильны. Во-первых, в области поставки французских медикаментов есть определенные трудности из-за политики импортозамещения, которую проводит Беларусь. Сейчас для наших предприятий трудно реализовать свою продукцию на белорусском рынке.

Во-вторых, есть барьеры, которые касаются импорта алкогольных напитков, а вы знаете, что для Франции это очень серьезная позиция экспорта. Сейчас поставщикам нужно получать лицензии на импорт, а также действуют ежегодные квоты на ввоз такой продукции.

И третье – это ограничения в области молочных продуктов. Вы можете заметить, что в белорусских магазинах продается относительно немного французских сыров – это потому, что квоты на них также очень низкие, – подчеркивает дипломат.

Из-за квот ключевые французские товары пока продаются в Беларуси в ограниченном количестве. Источник: blogspot.com

Тем не менее, по словам собеседника, французские предприниматели в последнее время стали больше интересоваться другими сферами бизнеса, в которых в Беларуси работать намного проще:

– Есть интерес в области IT-сектора, потому что здесь созданы благополучные условия. Есть высококвалифицированные инженеры и политическая воля, чтобы создавать хорошие условия и обеспечивать низкую налоговую нагрузку для такого бизнеса. Это то, что делает сектор привлекательным. Сейчас в Минске уже работает 5-6 крупных IT-компаний и их количество увеличивается – например, в этом году появилось два новых предприятия.

Дидье Канесс также считает, что белорусско-французское деловое сотрудничество имеет хорошие перспективы в области переработки бытовых отходов, промышленных отходов и очищения воды, потому что в этой сфере французские фирмы занимают лидирующие позиции на мировом рынке.

Один из гостей Беларуси французский бизнесмен Лоран Дюбуа владеет фирмой, которая занимается производством декора из искусственных цветов и уже четыре года работает на белорусском рынке.

– Пока мы здесь занимаемся только дистрибуцией: у нас есть магазины, в которых продаются наши изделия. Что касается производства в Беларуси, то я лично очень хотел бы организовать цех за пределами Франции. И поэтому хочу найти партнера, который бы смог создавать в Минске композиции из цветов. Мы продаем их не только в Беларуси, но и в России, а также по всему миру – так что, это будет выгодно, – замечает предприниматель.

Напомним, что в 2018 году взаимоотношения между Беларусью и Францией развивались достаточно активно – например, в июне две страны обсудили возможность подписания двустороннего соглашения о защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения. А уже осенью прошло заседание совместной белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству, что дает надежду на решение основных экономических проблем между двумя странами.