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Политика
03.12.2018
Ольга Бурая
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров

После 100 дней в должности главы правительства Сергея Румаса стали все чаще критиковать, сравнивая с предыдущими премьерами, которым не удалось заметно улучшить ситуацию в экономике.

Справедлива эта критика или нет, покажет время. Зато уже сейчас можно сказать, чем Сергей Румас точно отличается от предыдущих премьер-министров независимой Беларуси.

И первые главы правительств и недавние (Сергей Сидорский, Михаил Мясникович, Андрей Кобяков) если и выбирались в свет со вторыми половинками, то делали это очень редко. Сергей Румас давно был замечен в том, что любит появляться на публичных мероприятиях в компании супруги Жанны.

Архивное фото Трибуны

В должности премьер-министра своих привычек он не изменил. Сергей Румас стал первым белорусским чиновником высокого уровня, который регулярно ходит на разные мероприятия с женой. Например, в октябре пара посмотрела оперу «Саломея», премьеру которой перенесли на месяц из-за жалоб верующих.

Фото kp.by

Вместе они были и на вечере балета при участии народной артистки России Илзе Лиепы. В конце выступления артистам вынесли на сцену цветы от премьер-министра.

Фото sputnik.by

Ранее в сентябре пара приехала попрощаться с ушедшим из жизни основателем футбольного клуба БАТЭ Анатолием Капским.

Фото TUT.BY

Очевидно, что эта часть образа жизни Сергея Румаса не показная. Теннисистка Вера Лапко, которой помогал Банк развития, недавно рассказала TUT.BY: «Точно не знаю, но, кажется, он вместе с женой собирался в следующем году выбраться на Australian Open».

На открытии Всемирной недели предпринимательства в Минске. Фото TUT.BY

Кстати, несмотря на большую загрузку, глава правительства не забывает о радостях жизни, и периодически после работы бывает на публичных мероприятиях. Предыдущих премьеров встретить вне официальных мероприятий было трудно.

Где трудятся жены белорусских топ-чиновников

 
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