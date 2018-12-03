Почему государству невыгодно ловить «тунеядцев»

Что заставит белорусских налогоплательщиков выйти из тени.

В Беларуси создана база не участвующих в госрасходах граждан, которая помогает определить, кому начислять оплату некоторых коммунальных услуг по полным тарифам.

Каждый месяц за коммунальные услуги так называемые тунеядцы будут платить примерно на 20-30 рублей больше, чем остальные граждане. Окупятся ли усилия властей по поиску не участвующих в экономике, их систематизации, внесению в базу данных, налаживанию ее работы, приему тех, кто будет приносить доказательства того, что не входит в список «тунеядцев»?

Изначально Декрет №3 предполагал обложение налогом тех, кто зарабатывает, но находится в серой зоне экономики. Идея неплохая, признает эксперт Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский. Но чтобы его реализовать в задуманном ракурсе, у госорганов оказалось недостаточно сведений о людях, которые попали бы в категорию неплательщиков налогов. В итоге под одну гребенку постригли всех, кто не работал и не был зарегистрирован в центрах занятости. Первая редакция документа не сработала, и идею решили усовершенствовать.

Вторая попытка отличается лишь способом сбора денег с неработающих, а не пересмотром методов поиска тех, кого стоило бы обязать делиться с государством.

Почему требовать от безработных оплату полных тарифов невыгодно

Облагать налогом или дополнительными расходами всех неработающих экономически нецелесообразно, убежден Лев Львовский. По многим причинам — от гуманитарных до сугубо экономических. Не зря же почти во всех развитых странах есть пособия по безработице или страховка от нее.

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